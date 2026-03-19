“사람·동물 공존…” 전북도 478억 들여 ‘동물복지 5개년 계획’ 추진

전북도가 유기동물 보호와 반려동물 기반 확충 등을 위해 중장기 동물복지 정책을 본격 추진한다.

전북도는 2030년까지 5년간 총 478억원을 투입하는 ‘제3차 동물복지 5개년 종합계획’을 수립했다고 19일 밝혔다.

지난해 9월 전북권 최초로 반려동물과 함께 머무를 수 있는 공공 ‘오수의견 국민여가 캠핑장’이 임실군 오수면에서 개장하자 이용객들이 반려견들과 함께 물놀이를 즐기고 있다. 임실군 제공

이번 계획은 ‘사람과 동물이 다 함께 행복한 동물복지 선진국 실현’을 비전으로 동물복지 안전망 강화와 기반 시설 확충, 반려문화 확산, 동물 영업·의료체계 개선 등 4대 분야 19개 과제로 추진된다.

우선, 유기동물 구조·보호와 입양 지원에 92억원을 들여 구조, 보호, 입양으로 이어지는 관리 체계를 강화한다. 또 길고양이 중성화 사업에 94억원, 실외 사육견 중성화에 41억원을 투입해 유실·유기 발생을 사전에 차단할 계획이다.

동물보호 기반 시설도 확대된다. 시·군 직영 동물보호센터 건립 지원을 현재 1곳에서 6곳으로 늘리고, 민간 보호시설 환경 개선에도 예산을 지원한다. 반려동물과 함께할 수 있는 공간 확충에도 나선다. 반려동물 동반 캠핑장 조성과 놀이시설 설치를 통해 반려 친화 환경을 조성하고, 반려문화 확산을 유도할 방침이다.

정부 정책에 맞춰 개 식용 종식 이행을 위한 전·폐업을 위해 64억원을 들여 관련 업계의 업종 전환을 지원한다. 동물 영업 및 의료체계 개선을 병행해 동물 영업 허가 갱신제 도입과 이력관리 체계 구축, 전문 수의 의료체계 도입 등을 통해 관리 수준을 높일 계획이다.

전북도 관계자는 “이번 계획은 동물복지 선진 지역으로 도약하기 위한 기반이 될 것”이라며 “책임 있는 반려문화 정착과 동물학대 예방을 통해 사람과 동물이 공존하는 환경을 만들어갈 것”이라고 말했다.