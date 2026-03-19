민주당 전남광주통합시장 예비경선 탈락자 한 명은 누구?

더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 예비경선 탈락자 한명은 누굴까?

민주당의 6·3 지방선거 전남광주통합특별시장 후보 선출의 첫 관문인 당내 예비경선이 19~20일 이틀간 당원들의 온라인투표로 진행된다.

19일 지역 정치권에 따르면 이날 오전 9시부터 20일 오후 6시까지 전남광주특별시장 후보자 선출을 위한 예비경선 권리당원 투표가 진행된다. 예비경선 투표는 광주·전남 지역 당원 중 6개월간 당비를 납부한 권리당원 전원이 대상이다. 광주 권리당원 선거인단 수는 총 11만 2079명이다. 동구 9369명, 서구 2만4261명, 남구 2만 1843명, 북구 2만 8421명, 광산구 2만 8125명 등이다. 전남 권리당원은 20만 명이다.

투표는 스마트폰과 PC를 통한 온라인 투표로 참여할 수 있다. 투표 당일 카카오톡 알림이나 문자로 투표 링크가 전달되면 민주당 사이트 내 투표시스템으로 참여 가능하다.

특별시장 경선 후보 기호는 1번 김영록 예비후보(전남지사 직무 정지)와 2번 강기정 광주시장, 3번 정준호 의원(광주 북구갑), 4번 주철현 의원(전남 여수시갑), 5번 신정훈 의원(전남 나주·화순), 6번 민형배 의원(광주 광산을)이다. 광주권 후보는 민 의원과 강 시장, 정 의원으로 3명이다. 전남 후보는 김 지사와 신 의원, 주 의원 3명이다.

이번 예비경선에서는 5명 가운데 4명만 본선에 올라간다. 한명의 탈락자가 누가 될지에 관심이 쏠리고 있다. 각종 여론조사나 본경선과는 달리 100% 당원 투표로 한명의 탈락자가 결정된다. 예비경선에서 어떤 이변이 나올지도 관심거리다.

처음으로 전남과 광주지역에서 동시에 선거가 치러져 도시와 농촌지역의 표심이 어떻게 나올지도 주목을 받고 있다. 스마트폰에 익숙한 도시권 거주자라면 어렵지 않게 투표를 할 수 있으나 조작에 익숙치 않거나 문자나 카카오톡을 자주 보지 않는 노령층·비도심권이라면 투표 참여 자체가 어려울 수 있다는 전망이 나온다.

도시권 당원들의 투표율이 높을 경우 각종 여론조사에서 하위권으로 분류된 광주 후보가 본선행 티켓을 쥘 수 있을 것으로 전망된다.

통상 당내경선 결과는 순위를 포함하지 않고 대상자만 발표하는 만큼 표 집결 효과를 직접 확인하긴 어렵다. 다만 후보 캠프마다 자신들이 유리했다며 아전인수식의 해석으로 본선에서 주도권 다툼이 벌어질 수도 있다.

도시와 비도시간 당원 참여율 차이 가능성이 제기된 가운데 지난 17~18일 예비후보 합동토론회에서 2명이 경선 방식에 대한 반발로 사퇴했는데도 A조 4명, B조 2명의 토론회가 진행돼 시도민들의 알 권리가 충분히 보장되지 않았다는 지적도 나온다.