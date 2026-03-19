“경강선 증편 환영”…경기 광주시, 복복선화 사업 추진

경기 광주시는 이달 23일부터 경강선 열차가 평일 2회 증편됨에 따라 오전 시간대 배차 간격이 기존 28분에서 19분으로 9분가량 단축된다고 19일 밝혔다. 시는 향후 선로 용량 확보, 회차 기능 강화 등에 행정력을 집중해 근본적 문제 해결에 나설 방침이다.

GTX 열차.

광주시에 따르면 이번 조치는 출근길 혼잡 완화를 위해 첫발을 뗀 것이다.

현재 12편성으로 운영 중인 경강선은 구조적 한계가 있고 향후 수서~광주선, 월곶~판교선 연결, 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선, 경강선 연장 사업 등이 추진될 경우 동일 선로 공동 사용에 따른 용량 부족과 병목 현상이 심화할 것으로 판단하고 있다

이에 향후 선로 용량 확보를 위해 경강선 복복선화와 곤지암역 회차 기능 강화 등 근본적 구조 개선에 나설 예정이다. 시는 관련 용역을 추진해 수요 증가와 선로 포화 가능성, 공사·운영 방안 등을 분석하고 관련 사업이 제6차 국가철도망 구축계획에 반영되도록 건의할 계획이다.

경기광주역. 광주시 제공

아울러 곤지암역 시설 개량 사업도 추진하고 있다.

앞서 시는 경강선 복복선화와 GTX-D노선의 별도 노선 신설 등의 대책을 정부에 제시한 바 있다.

방세환 시장은 “이번 증편을 계기로 기반 시설을 차질 없이 확충해 광주시를 수도권 동남부의 철도 거점으로 도약시키겠다”고 약속했다.