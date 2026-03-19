국힘 공관위, 강남·송파·고양·포항·창원·달서 경선키로

국민의힘 공천관리위원회는 19일 6·3 지방선거 기초단체장 경선 실시 지역과 후보자를 확정했다.



이번에 발표된 경선 대상 지역은 서울 강남구·송파구, 대구 달서구, 경기 고양시, 경북 포항시, 경남 창원시 등 6곳이다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 19일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공관위 회의 결과와 공천 일정 등에 관해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

서울 강남구에서는 김민경 미국 워싱턴 D.C 변호사, 김시곤 전 서울과학기술대학교 교수, 김현기 국민의힘 중앙연수원 부원장, 전선영 용인대 사회복지학과 교수 등이 4자 경선을 치른다.



서울 송파구에서는 강감창 전 서울시의원, 서강석 현 송파구청장, 안준호 전 송파구 부구청장, 최윤석 전 대통령비서실 행정관 등이 4자 경선으로 맞붙는다.



경북 포항에서는 문충운 반도체AI특위 부위원장, 박대기 국민의힘 미디어특위 부위원장, 박용선 전 경북도의회 부의장, 안승대 전 울산시 행정부시장이 4자 대결을 벌인다.



대구 달서구에서는 김용판 전 의원, 김형일 전 달서구 부구청장, 홍성주 전 대구시 경제부시장이, 경남 창원시에서는 강기윤 전 의원, 김석기 전 창원시장 권한대행, 조청래 전 국민의힘 당대표 특보 등이 각각 3자 경선을 치른다.



경기 고양시에서는 이동환 현 고양시장과 홍흥석 한강글로벌해운 대표이사가 양자 대결을 벌인다.



공관위는 "서류 및 면접 심사, 심사용 여론조사 결과 등을 바탕으로 엄격하고 공정한 심사 기준을 적용해 종합적으로 검토했다"며 "남은 지역에 대해서도 최종 의결되는 대로 추가 경선 지역 및 후보자를 공고하겠다"고 밝혔다.

<연합>