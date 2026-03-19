대구시, 국제 물 인증기관 ‘미국위생협회 아태 연구시험소’ 유치 나선다

대구시가 국제적 물 인증기관인 ‘미국위생협회(NSF) 아시아∙태평양 연구시험소’를 유치에 본격적으로 나선다.

글로벌 물 기술 인증 경쟁력을 강화하고, 국내 물 관련 기업의 해외 진출 문턱을 낮추려는 조치다.

대구시 동인청사 전경

19일 시에 따르면 최근 NSF 연구시험소 유치 보고회를 열고, 중앙부처 협력과 인센티브 마련 방안 등을 논의했다.

1944년 설립한 비영리 인증기관인 NSF는 물∙식품∙환경 분야에서 세계 최고 수준의 공신력을 인정받는 시험∙인증기관이다.

그간 국내 물기업이 해외 시장에 진출하기 위해선 NSF 인증이 필수적이지만, 현재 미국 본사를 통해서만 인증을 진행해 최대 6개월의 시간과 5만 달러 이상 비용이 소요되는 등 기업 부담이 큰 실정이었다.

시는 태국∙싱가포르 등 아시아 국가 간 유치 경쟁도 본격화함에 따라 차별화한 대응 전략을 마련할 계획이다.

대구는 이미 국가물산업클러스터를 중심으로 최첨단 실증 시설과 테스트베드 구축을 완료했다. 한국물기술인증원과의 협력을 통해 시험∙인증 기능도 연계할 수 있는 기반을 마련했다. 기업 집적과 연구개발 인력 확보가 쉽다는 점도 유치 강점으로 꼽힌다.

중앙부처와의 협력에도 속도를 내고 있다. 시는 지난 17일 기후에너지환경부에 인프라 공동 활용 방안과 장관 명의의 NSF 유치를 위한 서한문 발송을 요청했다. 산업통상부에는 ‘외국인투자 촉진법’에 따른 투자 보조금 최대 50% 지원 등 인센티브 제공을 건의했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “관련 부처와 협의해 실효성 있는 지원 방안을 마련하고, 대구의 의지를 담은 서한문을 전달하는 등 유치에 총력을 다하겠다”고 말했다.