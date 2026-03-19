방탄소년단, 컴백 앞두고 美 뉴욕서 드론쇼

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑' 발매를 기념해 미국 뉴욕 도심 상공에서 '드론쇼'를 선보였다.

19일 K-팝 업계에 따르면, 방탄소년단은 18일 오후 9시(현지시간) 뉴욕 브루클린 브리지 상공에서 약 15분간 드론 라이트쇼를 펼쳤다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

이번 앨범 캠페인 문구인 '왓 이즈 유어 러브 송?(WHAT IS YOUR LOVE SONG?)(당신의 사랑노래는 무엇입니까?)와 멤버들 숫자인 7 등 이번 앨범의 '키 컬러'인 붉은색을 주로 내세워 드론 쇼를 진행했다. 북두칠성 모양을 만들기도 했다.

방탄소년단은 '아리랑'이 발매되는 20일엔 오후 8시30분부터 약 15분간 서울 한강공원 하늘에서 드론 라이트쇼를 펼친다.

방탄소년단은 2022년 10월 부산 아시아드 주경기장서 연 'BTS 옛 투 컴 인 부산' 등 주요 행사 때마다 화려한 드론쇼를 하늘에 그려왔다.

방탄소년단은 컴백 이후 활발한 활동을 이어간다. 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)'을 개최한다. 이어 24일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 협업해 미국 뉴욕에서 '스포티파이 X BTS:스윔사이드(SWIMSIDE)'를 연다. 이날 방탄소년단은 현지 팬들을 만나 신곡 무대를 선보일 예정이다.

<뉴시스>