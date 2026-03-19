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RM "질서·배려 있어야 더 멋진 공연 완성" [BTS 컴백]

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글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 리더 RM이 정규 5집 '아리랑' 발매와 이를 기념하는 광화문 광장 무료 공연을 앞두고 팬덤 '아미'에게 안전을 부탁했다.

 

그룹 BTS의 RM(김남준). 공동취재
그룹 BTS의 RM(김남준). 공동취재

RM은 19일 글로벌 팬 커뮤니티 위버스에 "아미 여러분! 광화문에서 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렙니다. 많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다"고 밝혔다.

 

"당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대합니다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다"고 특기했다.

 

그러면서 "안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다"고 덧붙였다.

 

방탄소년단은 오는 20일 '아리랑'을 발매한다. 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)'을 개최한다. 현장에는 26만명이 몰릴 것으로 예상된다. 정부와 서울시는 안전관리 총력 대응에 나섰다.

 

 

<뉴시스>

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