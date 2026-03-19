에코바이오랩, 복합 설계 헬스케어 제품 ‘리트리플 액션’ 출시

헬스케어 소비 트렌드가 단일 기능 중심에서 복합 설계와 고농축 포뮬러 중심으로 변화하는 가운데, 에코바이오랩이 헬스케어 제품 ‘리트리플 액션(RE-3X TRIPLE ACTION)’을 출시했다.

최근 과로와 스트레스, 불규칙한 식습관 등 생활 패턴 변화로 간 건강과 혈당, 콜레스테롤 등 전반적인 라이프스타일 관리에 대한 관심이 높아지면서, 하나의 제품으로 복합적인 관리가 가능한 제품 수요가 증가하는 추세다.

리트리플 액션은 간과 대사 균형을 고려한 복합 설계를 기반으로 개발된 제품으로, 밀크씨슬 고농축 추출물을 중심으로 후코이단 추출물과 베르베린 추출물을 배합해 간 건강과 혈당, 콜레스테롤 관리 요소를 함께 반영한 것이 특징이다.

최근 소비자들은 단순 성분 구성보다 함량과 농축 비율 등 구체적인 기준을 확인하는 경향이 강해지면서, 고농축 원료와 성분 간 조합을 고려한 제품 설계가 중요한 요소로 자리 잡고 있다.

해당 제품은 글로벌 트래블 리테일 시장을 겨냥해 기획됐으며, 기내면세점 등 항공 유통 채널에도 입점해 유통을 확대하고 있다. 이동이 잦은 여행객과 비즈니스 수요를 고려한 전략으로 풀이된다.

에코바이오랩은 이번 출시를 통해 복합 설계 기반 헬스케어 제품 라인업을 강화하고 있으며, 폴리코사놀을 적용한 ‘리트리플 액션 프로 폴리코사놀’ 제품도 함께 선보이며 포트폴리오를 확대하고 있다. 브랜드 측은 글로벌 시장을 중심으로 제품 라인을 지속 확장할 계획이라고 밝혔다.