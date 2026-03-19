“소화기 교체해야” “지원금 받으려면 선입금해야”… 소방공무원 사칭 사기에 900만원 피해 발생

공무원 사칭 후 물품 구매 유도·선입금 요구

공식 대표번호로 재확인 등 진위 확인 필요

“어떤 경우에도 구매·선입금 등 요청 않는다”

최근 전북 김제에서는 공무원을 사칭한 한 사기범이 스크린골프장 업주에게 접근해 “소방법 변경으로 리튬이온전지 소화기를 교체해야 한다”며 특정 업체를 통한 구매를 유도했다. 그는 이어 “정부 지원금을 받을 수 있다”며 선입금을 요구했고, 이를 믿은 피해자가 돈을 송금하자 연락을 끊고 잠적했다. 이런 사기 범행은 2건이 연이어 발생해 900여만원가량의 피해가 발생했다.

사진=게티이미지뱅크 제공

전북도소방본부는 19일 소방이나 지자체 공무원으로 속 물품 구매나 선입금을 요구하는 사기 범죄가 여전히 이어지고 있어 금전 피해를 야기하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.

소방과 경찰에 따르면 사기범들은 주로 전화로 접근한 뒤 위조된 명함과 공문서, 거래명세서를 제시해 신뢰를 유도하고 있다. 또 실제 기관 로고와 명칭, 이메일 형식까지 모방하는 등 치밀한 수법을 사용하는 것으로 나타났다. 특히, 특정 업체를 지정해 대리구매를 요구하거나 선입금을 유도하는 방식이 주를 이루고 있다.

피해 예방을 위해서는 명함이나 연락처를 받았을 땐 해당 기관 공식 대표번호로 이를 재확인하고, 공문서·문자·메신저로 물품 구매 요청 시 진위를 확인해야 한다. 또 조금이라도 수상하면 선입금 등 요구에 응하지 말고, 즉시 112에 신고하거나 관할 소방서에 확인하는 등 수칙을 지켜야 한다.

전북소방본부 관계자는 “소상공인 등을 겨냥한 사칭 범죄가 더욱 정교해져 공식 경로 확인 등 예방수칙 준수가 중요하다”며 “소방기관은 어떠한 경우에도 민간업체나 시민에게 물품 구매를 요구하거나 대리구매, 선입금을 요청하지 않는다”고 강조했다.