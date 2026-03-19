부산시, 영도를 해양 비즈니스·관광 중심지로 개발

부산시는 19일 영도구 블루포트2021에서 ‘영도 100년의 부활 프로젝트’ 정책 브리핑을 열고, 영도 전체를 해양 신산업과 관광이 결합된 관광특구로 개발하는 미래 발전 비전을 발표했다.

이 프로젝트는 산업구조 변화와 인구 감소 등으로 침체한 영도를 해양 신산업과 관광이 결합한 글로벌 거점으로 육성하기 위한 전략으로, 영도 전역을 관광특구로 조성하고 교통·문화·산업 기반을 동시에 확충하는 것이 핵심이다.

박형준 부산시장이 19일 영도구 블루포트2021에서 열린 ‘영도 100년의 부활 프로젝트’ 정책 브리핑에서 영도를 해양 신산업과 관광이 결합된 관광특구로 개발하는 미래 발전 비전을 발표하고 있다. 부산시 제공

먼저 부산남고 이전 부지에 5000억원 규모의 민간자본을 투입해 K팝 공연과 e스포츠, 글로벌 컨벤션이 가능한 약 2만석 규모의 ‘영도 K팝 아레나’를 건립한다. 또 태종대와 감지해변 일원에 해양경관을 활용한 ‘감지 국제관광단지’를 조성한다. 감지해변에 해양치유센터를 건립해 해수·해풍 등을 활용한 치유 프로그램을 도입하고, 해수·온천 풀과 바다도서관, 해양 특화 들락날락 등을 함께 구축할 계획이다.

태종대 일원에는 인간의 오감을 주제로 한 5개의 돔형 실내 정원인 ‘태종대 정원’을 조성해 자연·문화·휴식이 결합한 영도의 새로운 랜드마크를 조성한다. 교통 인프라도 획기적으로 개선한다. 동부권은 부산항선으로 도심과 연결하고, 서부권에는 무궤도 트램 도입을 검토해 영도 전역을 연결하는 순환형 교통망을 구축한다.

특히 무궤도 트램은 기존 도로 인프라를 활용하면서도 도시철도 수준의 수송력과 안정성을 갖춘 차세대 교통수단으로, 영도 서부권 교통 불균형을 해소할 것으로 기대된다. 또 깡깡이마을과 자갈치시장을 잇는 ‘영도 제1보행교’를 조성해 원도심과의 보행 연결성을 강화하고 관광 동선을 확대한다.

시는 영도를 해양 신산업과 미래 해양과학기지로 육성하기 위한 전략도 함께 추진한다. 한국해양대·한국해양과학기술원(KIOST)·한국해양수산개발원(KMI)과 연계해 스마트 해양 모빌리티, 극지 빅데이터, 인공지능(AI) 기반 예측기술 분야 연구개발 거점으로 조성한다. 영도 동측을 중심으로 ‘B조선·방산 MRO(유지·보수·운영) 클러스터’를 구축하고, ‘영블루벨트’ 고도화를 통해 해양 신산업 기업을 적극 유치할 계획이다.

박형준 시장은 “영도는 대한민국 근대 산업의 출발점이자 부산 발전의 상징적인 공간”이라며 “영도 100년의 부활 프로젝트를 통해 외국인 1000만 관광 시대를 견인하고, 영도를 해양 신산업·비즈니스·관광이 결합한 부산 미래 100년을 이끌 핵심 거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.