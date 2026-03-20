“감히 내 딸 간식을 훔쳐?”…갈매기 잔인하게 살해한 男 징역형

미국에서 딸의 감자튀김을 빼앗으려던 갈매기를 잔인하게 죽인 30대 남성이 실형을 선고받았다.

18일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 미국 뉴저지 출신의 32세 남성 프랭클린 지글러가 동물학대 및 공무집행방해 혐의로 징역 8개월형을 선고받았다.

지글러는 2024년 7월 6일 노스 와일드우드의 한 해변 놀이공원에서 딸과 함께 있던 중, 갈매기가 딸의 감자튀김을 낚아채자 격분해 범행을 저질렀다. 그는 갈매기를 붙잡아 목을 절단하는 방식으로 현장에서 잔인하게 살해한 것으로 조사됐다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

사건 직후 그는 머리가 잘린 갈매기 사체를 버리기 위해 쓰레기봉투를 찾으며 돌아다녔고, 이를 목격한 시민 신고로 경찰에 체포됐다. 체포 과정에서도 저항하는 등 비협조적인 태도를 보여 공무집행방해 혐의가 추가됐다.

조사에서 지글러는 “딸의 감자튀김을 훔치려 했기 때문에 죽였다”고 진술한 것으로 전해졌다. 미국에서는 1918년 제정된 철새 조약법에 따라 갈매기를 포함한 철새를 포획하거나 살해하는 행위가 금지돼 있다.

그는 동물학대 혐의에 대해 유죄를 인정해 총 262일을 복역했으며, 250달러의 벌금도 부과됐다. 이미 구금 기간이 형기에 포함되면서 선고 직후 석방됐고, 현재는 약물·알코올 문제 치료를 병행하는 회복 프로그램에 참여 중이다.

그러나 판결을 두고 비판 여론이 거세다. 동물보호단체는 “아이들 앞 대낮에 벌어진 잔혹한 행위임에도 처벌이 너무 가볍다. 사실상 솜방망이 판결”이라고 비판, 1만명이 넘는 서명을 담은 탄원서를 제출하며 엄중 처벌을 요구했지만 받아들여지지 않았다.

특히 지글러가 과거 가중폭행 혐의로 기소됐던 전력이 알려지면서 재범 위험에 대한 우려도 제기되고 있는 것으로 전해졌다.