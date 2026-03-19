버스 덮친 ‘화물차 바퀴’… 40대 승객, 운전대 잡아 참사 막았다

화물차 바퀴 이탈해 고속도로 중앙분리대 넘어

시외버스 운전기사 숨지고 승객 부상

블랙박스 확인 결과 승객 대응으로 추가 피해 막아

서해안고속도로 경기 평택 구간을 달리던 화물차에서 이탈한 바퀴가 반대편에서 주행 중이던 시외버스를 덮쳐 운전기사가 숨진 사고와 관련, 한 승객이 대신 운전대를 잡아 2차 사고를 막은 사실이 뒤늦게 확인됐다. 예기치 못한 사고 상황에서 이 승객의 침착한 대응이 자칫 대형 참사로 이어질 뻔한 위기 상황을 모면한 셈으로, 화물차의 안전관리와 정비의 중요성도 다시 부각되고 있다.

19일 평택경찰서에 따르면 전날 오후 3시54분쯤 서해안고속도로 금천 방향 포승분기점 인근에서 A(70대)씨가 몰던 4.5t 화물차의 바퀴가 빠져 도로에 튕긴 뒤 중앙분리대를 넘어 반대편 무안 방향으로 주행 중이던 전북 지역 고속버스회사 소속 시외버스를 덮쳤다.

18일 서해안고속도로를 달리던 시외버스 전면 유리가 맞은편 차로를 달리던 화물차에서 빠진 바퀴가 덮쳐 구멍이 나 있다. 경기도소방재난본부 제공

이 사고로 버스 운전기사(50대)가 머리 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐으나, 결국 숨졌다. 승객 7명 중 3명도 깨진 유리 파편 등에 의해 찰과상을 입었다.

사고 직후 크게 다친 운전기사가 의식을 잃으면서 버스가 흔들리며 인근 스포트유틸리티차량(SUV)을 들이받는 등 2차 사고로 이어질 위기 상황이 발생했다. 이때 조수석 뒤편 4열에 앉아 있던 40대 승객 C씨가 즉시 운전석으로 달려가 한 손으로 운전대를 잡고 다른 한 손으로 제동 페달을 누르며 버스를 갓길에 안전하게 정차시킨 것으로 확인됐다.

애초에는 운전기사가 전면 유리창을 뚫고 들어온 화물차 바퀴에 맞아 사경을 헤매면서도 끝까지 차량을 통제한 것으로 알려졌으나, 버스 내부 블랙박스를 확인 결과 실제로는 이 승객의 신속한 대응이 추가 사고를 막은 것으로 드러났다. SUV 차량은 일부 파손됐으나 인명 피해는 발생하지 않았다.

경찰은 고속도로 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사 중이며, 화물차 운전자 A씨를 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의로 입건했다.

A씨는 경찰 조사에서 “차로 변경 중 ‘덜컹’하는 소리가 났고 이후 바퀴가 빠진 사실은 알았지만, 사고가 난 줄은 몰랐다”고 진술했다.

경찰은 해당 화물차의 3개 축 가운데 운전석 쪽 2열 복륜(타이어 2개 장착) 바퀴가 이탈한 것으로 보고, 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하는 한편 정비 이력과 차량 상태 등을 집중 조사할 방침이다.