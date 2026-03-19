국내 여행 많이 가세요… "2026 내나라여행박람회" [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

19일 서울 강서구 코엑스마곡 전시장에서 열린 '2026 내나라여행박람회'에서 관람객들이 각 지역의 여행정보를 얻고 있다. 올해로 23회를 맞이한 내나라여행박람회는 국내 여행에 대한 관심을 높이기 위해 마련한 대표적인 행사다. 올해 주제는 '일상을 넘는 여행, 지역에 남는 여행'으로 선정했다. 지자체와 관광 관련 기관 등 160개 기관이 385개 부스를 운영해 다양한 정보를 제공한다.

19일 서울 강서구 코엑스마곡 전시장에서 열린 '2026 내나라여행박람회'에서 관람객들이 각 지역의 여행정보를 얻고 있다.

문화체육관광부 주최로 올해로 23회를 맞이한 내나라여행박람회는 국내 여행에 대한 관심을 높이기 위해 마련한 대표적인 행사다. 올해 주제는 '일상을 넘는 여행, 지역에 남는 여행'으로 선정했다. 지자체와 관광 관련 기관 등 160개 기관이 385개 부스를 운영해 다양한 정보를 제공한다.

지역 고유의 자연과 문화, 생활을 체험할 수 있는 관광 콘텐츠와 여행상품을 소개하고, 미식·야간·섬·해양 관광 등 다양한 주제관을 통해 국내 여행의 새로운 흐름을 제시한다. 야외 마곡광장에서는 지역 소상공인과 브랜드가 참여하는 '내 나라 로컬 맛켓'과 '내 나라 프리마켓'을 운영해 지역 먹거리와 특산물, 체험행사를 선보인다.