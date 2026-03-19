[포토] 인천국제공항 입국장 북적

19일 인천국제공항 1터미널 입국장에 외국인 관광객과 입국자들이 들어오고 있다. 법무부는 BTS 콘서트 관람 등을 위해 입국하는 외국인 관광객 급증에 대비해 '특별 입국심사 대책'을 즉시 시행한다.

19일 인천국제공항 1터미널 입국장 편의점에서 외국인 관광객들이 물건을 구입하고 있다. 법무부는 BTS 콘서트 관람 등을 위해 입국하는 외국인 관광객 급증에 대비해 '특별 입국심사 대책'을 즉시 시행한다.

19일 인천국제공항 1터미널 입국장에 외국인 관광객과 입국자들이 들어오고 있다.

법무부는 BTS 콘서트 관람 등을 위해 입국하는 외국인 관광객 급증에 대비해 '특별 입국심사 대책'을 시행한다.