96년생 필요할 때 찾으면 눈에 잘 띄지 않는다. 84년생 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 72년생 원하는 것을 얻지만 오래 간직함은 힘들다. 60년생 오해가 있었던 사람과 화해하기 좋은 시기. 48년생 부부유별이 없어지는 것은 아니다. 36년생 좁은 것 보다 넓은 공간에 있는 것이 좋다.

97년생 투자나 매매 시에 반드시 조언을 구하라. 85년생 걱정하던 일 하나는 해결될 운. 73년생 자신이 맡은 분야에 혼신을 다하길 바란다. 61년생 멀리서 엣 친구의 소식이 온다. 49년생 무심코 행한 행동으로 상처받으면 안된다. 37년생 자식으로 인한 고층은 누구나 있다.

98년생 고집하지 말고 발 빠른 움직임을 보여라. 86년생 상식적인 투자가 오늘 통하지 않는다. 74년생 손에 쥔 것은 놓치 않는 면모를 보여라. 62년생 한 번 결심하면 스스로의 힘으로 추진해라. 50년생 모자란 것을 채우는 일 어려움을 깨닫는 날. 38년생 가까운 사람에 곤란한 지경에 이를 수 있다.

99년생 직업관계 불안과 걱정을 안고 있는 듯하다. 87년생 어디에서든 예의를 갖추면 안전하다. 75년생 어디를 가든 빈자리가 메워지지 않는 운세. 63년생 한가지의 일에 전심을 다해 전력할 수 있다. 51년생 사심 없으면 살아가는 방식도 변하게 된다. 39년생 초지일관 한 가지 일에만 혼신을 다하자.

00년생 덤벙대다 크게 후회할 수 있다. 88년생 친구나 동업자의 변심이 우려된다. 76년생 체계적인 관리가 이루어지도록 하라. 64년생 이기는 것을 목적으로 하되 정당헤 하라. 52년생 사용해보지 않은 물건을 멀리해야 한다. 40년생 꼴뚜기 한 마리가 어물전망신 다 시킨다. 28년생 부실한 부분을 보강하는 작업부터 완결하라.

01년생 함부로 하다 곤란을 당할 수 있다 89년생 약삭빠른 행동은 오히려 손해. 77년생 어려움을 통해 힘을 기르는 방법을 배워라. 65년생 일을 점검하고 미흡한 점은 보완해라. 53년생 집안 사람들이 그 일로 불화하기 쉽다. 41년생 금전융통은 최씨 박씨 오씨에 부탁하세요. 29년생 자녀의 고민을 잘 챙겨주길 바란다

02년생 일을 혼자 부정하는 건 좋지 않다. 90년생 날이 갈수록 운기가 호전된다. 78년생 이보전진을 위한 일보후퇴라고 생각하자. 66년생 부조화를 이루면 아무런 의미가 없다. 54년생 현실을 직시하고 고정관념에 얽매이지 말라. 42년생 과오를 범하기 쉬우니 가볍게 움직여라. 30년생 장소와 분위기를 적절하게 맞추어라.

03년생 분실사고의 위험이 있으니 차분하게 임하라. 91년생 다음 기회를 노리는 것이 좋겠다. 79년생 방심하는 순간 모든 것이 날아갈 수 있다. 67년생 항상 욕심이 화를 부르는 법이니 양보하라. 55년생 엉겁결에 시작한 일은 수습하기 힘들다. 43년생 한 곳에만 국한되면 일이 불리하다. 31년생 무리하면 벼랑으로 떨어지기 쉬우니 자제하라.

04년생 내손에 들어올 것 같지만 쉽지 않다. 92년생 좋은 일은 있지만 지갑이 가볍다. 80년생 현실에 걸맞은 방법으로 표현해야 할 때이다. 68년생 기본적인 것을 해결한 후에 넘어가라. 56년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져보아라. 44년생 이롭지 못한 것은 가까이 하지 마라. 32년생 중책은 나보다 못한 사람에게 뺏길 수 있다.

05년생 깊은 뜻을 상대가 헤아리길 바라지 마라. 93년생 주변과의 협조로 일은 무난히 해결된다. 81년생 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. 69년생 정보통신분야종사자는 능력을 발휘한다. 57년생 내면이 부실하면 서로 부작용을 초래한다. 45년생 백지수표라고 마음대로 쓰는 것은 졸장부. 33년생 십년을 알아도 못다 아는 것이 사람이다.

06년생 집중력을 요하는 운이다. 94년생 일이 많아지니 마음은 편안하다. 82년생 빈곤해도 꿈을 가지면 가난하지 않다. 70년생 주머니사정을 고려하고 기분을 내라. 58년생 믿음이 강하면 상대의 실수를 감싸준다. 46년생 태도가 좋은 사람은 귀인을 만난다. 34년생 결정적인 기로에서 갈등하면 누가 되기 마련.

95년생 오늘은 남의 일을 걱정할 필요는 없다. 83년생 겉모습에 현혹되지 않게 차분하게 임하라. 71년생 분별력이 떨어질 때는 전문가를 찾아라. 59년생 과하지도 않고 덜하지도 않게 적당히 즐겨라. 47년생 남의 물건이 좋아 보이는 것 공통된 심리다. 35년생 뭉치면 흥하고 흩어지면 망한다.

백운철학원