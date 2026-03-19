현역 의원 ‘창’ vs 정원오 ‘방패’

與 서울시장 예비경선 후보 토론회

박주민·전현희, 鄭 과거 발언 비판

鄭 前구청장, 반격 대신 해명 진땀

19일 더불어민주당 예비경선 후보 토론회는 ‘현역 의원 연대’에 맞선 정원오 후보의 방어전으로 흘렀다. 박주민·전현희·김영배(기호순) 후보는 정 후보의 구청장 시절 행정과 논란 발언을 집중 조명했다. 정 후보는 반격보단 해명에 집중하거나 상대 공약을 긍정 평가하며 논쟁이 격화하지 않는 데 집중했다.



포문은 박 후보가 먼저 열었다. 정 후보가 주택 공급 구상과 관련해 임대 대신 분양 물량을 늘리려 한다고 지적하면서다. 박 후보는 “이재명 대통령의 국정철학과 상충하는 것 아니냐”고 추궁했다. 전 후보에게는 서울 성동구의 젠트리피케이션(지역 활성화로 인한 임대료 상승) 심각성을 설명해달라고 했다. 3선 성동구청장을 지낸 정 후보를 성동구가 지역구인 전 후보의 입을 빌려 공격한 것이다. 전 후보는 “정 후보가 젠트리피케이션이 없단 취지로 언론 인터뷰했는데 사실과 다르다”며 “서울에서 가장 심한 곳이 성동의 성수동”이라고 했다.

19일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회가 열리고 있다. 김영배·김형남·전현희·정원오·박주민 예비후보(왼쪽부터). 연합=SBS 방송 화면 캡처

전 후보는 정 후보가 한 강연에서 성동구의 집값 상승을 ‘지역 발전사례’로 언급한 데 대한 견해를 박 후보에게 물었다. 박 후보는 “많은 민주당 지도자를 봤지만 부동산 가격 올라간 걸 자기 성과라고 한 사람을 본 적은 없다. 자신이 일 잘해서 부동산 가격 올랐다고 자랑하는 사람도 본 적이 없다”고 화답했다. 김 후보는 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 출근길 지하철 시위 중단을 자신이 이끌어낸 뒤 전장연과 정책 협의를 하는 자리에 정 후보만 불참한 점을 두 차례 언급하며 압박 공세에 합류했다.



집중 공세를 받은 정 후보는 반격 대신 해명에 주력했다. 분양 물량 확대 지적엔 “실속형 분양주택이 늘어난 만큼 일정 비율로 임대주택이 만들어지게 돼 있다”고 했다. 집값 상승을 치적으로 내세웠단 비판엔 “지역 숙원과제를 열심히 해결하고 지역경제를 활성화하면 주민 행복도도 높아지고, 지역 가치도 올라간다는 의미였다”고 했다. 전장연과의 대화에 불참했다는 공세엔 “현직 구청장이어서 참석이 어려웠다”고 해명했다. 다른 후보들의 각종 공약에 대해선 “공감한다”, “효과적인 방법이 될 것 같다”며 긍정 평가했다.



군인권센터 사무국장 출신인 김형남 후보는 매입 임대주택 10만호 공약으로 청년 주거난을 해소하겠다고 해 다른 후보들로부터 호평을 받았다. 김영배 후보는 “좋은 청년 정치인이 깃발을 들었다”고 격려했다. 후보들은 오세훈 서울시장의 행정과 관련해선 한강버스 및 동대문디자인플라자(DDP) 사업, 경기도와 연계되지 않은 기후동행카드 정책 등을 거론하며 폐지 및 개선 사례로 꼽았다.