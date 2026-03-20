GH, 평택 고덕 ‘자연앤 하우스디’ 잔여분 무순위 공급

경기주택도시공사(GH)가 ‘고덕 자연앤 하우스디(자연&hausD)’의 잔여 가구 무순위 입주자를 모집한다고 19일 밝혔다.

GH에 따르면 평택 고덕국제화계획지구 A4 블록에 위치한 ‘고덕 자연앤 하우스디’는 지하 1층~지상 23층, 7개 동, 총 517가구 규모다. GH와 대보건설이 민간참여 공공 분양방식으로 조성했다.

GH가 공급하는 ‘고덕 자연앤 하우스디’ 조감도

이번 공급 물량은 전용면적 98㎡ 잔여분 45가구다. 분양가 상한제로 5억6000만~6억2900만원 수준에서 분양가가 책정됐다.

청약 접수는 21일 고덕 자연앤 하우스디 모델하우스에서 방문 접수 방식으로 진행된다.

입주자 추첨 및 당첨자 발표는 청약 당일 현장에서 이뤄진다.

고덕지구는 뛰어난 생활 인프라와 교통망을 갖춘 것으로 평가받는다. CGV, 이마트 등 대형 상업시설이 인접했고, 서정리역이 도보권에 있어 대중교통 이용이 편리하다.

특히 인근 평택 지제역을 통해 광역 교통 접근성이 향상될 전망이다. 인근 초중고와 중앙도서관 외에 국제학교 조성도 계획돼 있다.

GH는 향후 안양 관양고 분양주택, 광교 A17 지분적립형 분양주택 등 다양한 고품질 주택을 지속해서 공급할 계획이다.