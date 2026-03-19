“금값 끝났나?” 개미들 짐 쌀 때, 기관은 왜 860억어치 ‘조용히’ 담았나

금 가격이 연일 약세 흐름을 보이면서 개인 투자자들의 불안 심리가 빠르게 확산하고 있다. 최근까지 안전자산 선호 흐름 속에서 상승 랠리를 이어가던 금이 고점 부담과 고금리 변수에 부딪히며 단기 조정을 겪는 모습이다.

서울의 한 금은방에 금상품이 진열돼 있다. 뉴스1

19일 금융투자업계에 따르면 국제 금 가격은 최근 일주일 사이 약 5% 넘게 하락하며 트로이온스당 4800달러선까지 밀렸다. 시장에서는 심리적 지지선으로 여겨지던 5000달러선이 무너지면서 투자 심리가 빠르게 위축되고 있다는 평가가 나온다.

국내 시장에서도 비슷한 흐름이 감지된다. KRX 금시장에서 금 현물 가격은 g당 23만원 초반대까지 내려오며 최근 상승세가 둔화됐다. 금 관련 상장지수펀드(ETF) 역시 동반 약세를 보이며 투자자들의 체감 손실을 키우고 있다.

이번 금 가격 조정의 핵심 변수로는 미국 통화 정책이 꼽힌다. 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하 시점을 늦출 가능성을 시사하면서 이자를 지급하지 않는 금의 상대적 매력도가 낮아졌기 때문이다.

고금리 환경이 길어질수록 채권 등 이자 자산으로 자금이 이동하는 흐름이 나타날 수 있다는 분석이 나온다.

그러나 시장 내부에서는 투자 주체별로 상반된 움직임도 포착된다. 개인 투자자들이 차익 실현에 나서는 사이 기관 투자자들은 가격 조정을 매수 기회로 활용하는 모습이다.

실제 금 현물 ETF에는 최근 10거래일 이상 기관 자금이 꾸준히 유입되며 누적 순매수 규모가 약 860억원 수준까지 늘어난 것으로 집계됐다.

전문가들은 단기 가격 흐름과 별개로 금의 구조적 수요 기반은 여전히 유효하다고 보고 있다. 지정학적 리스크와 경기 둔화 우려가 완전히 해소되지 않은 상황에서 포트폴리오 내 위험 분산 자산으로서 금의 역할은 유지될 가능성이 높다는 설명이다.

다만 개인 투자자 입장에서는 금을 단기 시세 차익 수단으로 접근하기보다 자산 변동성을 완충하는 전략적 자산으로 활용하는 것이 현실적이라는 조언도 나온다.

금 가격은 금리 방향과 글로벌 정치·경제 변수에 민감하게 반응하는 만큼 향후 시장 환경 변화에 따라 다시 반등 국면이 전개될 가능성도 배제하기 어렵다는 관측이다.