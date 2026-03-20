강릉아산병원, 심혈관 응급진료 정상화

지자체 지원으로 전문의 충원

7명 체제, 24시간 안정적 운영

의료진의 수도권 유출로 골든타임이 중요한 심혈관 질환의 24시간 응급의료체계를 유지하지 못했던 강원 영동권 유일 상급종합병원인 강릉아산병원이 지자체 지원으로 공백을 해소하게 됐다.



강릉아산병원은 심장내과 전문의 2명을 추가 채용해 총 7명이 근무하게 됐다고 19일 밝혔다. 의료진 추가 확보로 급성심근경색 등 심혈관 질환 환자에 대한 24시간 응급의료체계를 안정적으로 유지할 수 있게 됐다. 심혈관 질환은 골든타임 확보가 생존과 직결되는 대표적인 응급질환이다. 신속한 진단과 치료가 무엇보다 중요하다.



그간 강릉아산병원은 의료 인력의 수도권 유출 심화로 1년간 심혈관 질환 24시간 응급진료에 어려움을 겪었다. 이 기간 지역 급성심근경색 환자들은 다른 지역 병원을 찾아 이동해야 했다. 강릉 영동에서 다른 지역 대형 의료기관까지는 거리가 멀어 즉각적인 대응이 가능한 지역 내 전문 진료 체계 필요성이 지속 제기됐다.



강원도와 영동지역 9개 시·군은 2024년부터 지역 필수의료 강화를 위해 ‘심혈관 질환 환자 응급의료체계 구축 사업’을 추진했다. 올 연말까지 순차적으로 강릉아산병원에 총 16억8000만원을 지원한다.



유창식 병원장은 “어려운 상황에서도 심장내과 인력 확보를 위해 재정적 지원을 아끼지 않은 도와 지자체 덕분에 의료진을 추가 채용할 수 있었다”며 “지역 주민들이 안심하고 응급진료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.