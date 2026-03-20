미아사거리 역세권에 1600세대 대단지

서울시, 강북 미아 신통기획 확정

최고 45층… 인근 찻길 폭도 확대

서울 강북구 지하철 4호선 미아사거리역 롯데백화점 뒤 역세권에 최고 45층인 1600세대 대단지 아파트가 들어선다.

서울시는 19일 강북구 미아동 75 일대 주택 정비형 재개발사업(조감도) 신속통합기획을 확정했다고 밝혔다. 시는 역세권 규제 완화를 적용해 용도지역을 최대 2단계 상향하는 등 다각적인 지원으로 사업성을 개선했다.



아울러 시는 교통 체계를 선제적으로 정비해 지역 내 접근성과 진·출입 여건을 개선한다. 사업 대상지 북측 오현로는 3차로에서 5차로, 동측 오패산로는 2차로에서 4~5차로로 폭을 늘린다.



또 유동 인구가 많은 미아사거리역과 버스 정류장 인근엔 공원을 조성해 대중교통 이용 편의성을 높인다. 대상지 내 육거리 형태의 도로를 감안해 단지 중앙 광장을 중심으로 연결되는 보행 동선을 마련하고 평탄한 대지를 최대한 확보한다. 인근 송중초 통학로와 연계한 단지 내 열린 공간도 조성된다.



시는 연내 정비 구역 지정을 목표로 주민 공람, 의견 청취 등 관련 절차를 신속히 진행해 도시 활력을 높이고 지역 내 개발 불균형을 완화할 방침이다. 대상지 주변에선 역세권 활성화, 가로 주택 정비, 도심 공공 주택 복합 사업 등 다양한 개발 사업이 추진 중이다.



안대희 시 도시공간본부장은 “미아사거리역 일대는 강북권을 대표하는 생활·교통 중심지인 만큼, 신속통합기획 확정이 강북뿐 아니라 시내 역세권 주거지 정비의 새로운 모델이 될 것”이라며 “빠른 주택 공급과 쾌적한 주거 환경, 역세권 주거지 활성화를 위해 후속 절차도 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.