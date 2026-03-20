미세먼지 없는 화창한 ‘춘분’…일교차 최대 20도 [오늘날씨]

아침 최저 -4~6도, 낮 최고 11~17도

절기상 낮과 밤의 길이가 같아진다는 춘분(春分)이자 금요일인 20일 전국이 대체로 맑고 포근하겠다. 낮과 밤의 기온 차는 최대 20도로 커 건강관리에 유의해야 한다.

봄의 시작을 알리는 절기상 춘분을 하루 앞둔 지난 19일 전남 광양시 다압면 매화마을에 상춘객들이 기념 사진을 찍기 위해 기다리고 있다. 광양=뉴시스

기상청에 따르면 당분간 아침 기온은 평년(최저 -2~6도, 최고 12~16도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 보인다.

이날 아침 최저기온은 -4~6도, 낮 최고기온은 11~17도로 예상된다.

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 2도 △인천 4도 △춘천 -3도 △강릉 5도 △대전 -1도 △대구 2도 △전주 0도 △광주 2도 △부산 6도 △제주 6도다.

낮 최고기온은 △서울 14도 △인천 11도 △춘천 14도 △강릉 14도 △대전 15도 △대구 17도 △전주 14도 △광주 16도 △부산 16도 △제주 13도다.

이날 아침까지 경기남부·북서내륙과 충남북부를 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 전국 내륙을 중심으로는 서리가 내리는 곳도 있겠다.

오후까지 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안을 중심으로 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

이날 오전부터 동해 중부 먼바다에, 오후부터 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다에는 바람이 시속 25~60㎞로 강하게 불고 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준으로 예상된다.