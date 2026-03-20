100만명 넘은 3월 입국자… BTS 깃발 아래 전세계 아미 '어셈블'

올해 3월 한국을 찾은 외국인 관광객이 지난 18일 기준 100만명을 넘어서며 전년 대비 30% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 앞두고 전 세계 팬들인 ‘아미(팬덤명)’이 한국을 찾은 것으로 풀이된다.
20일 법무부 출입국·외국인정책본부에 따르면 올해 3월 1일부터 18일까지 국내에 입국한 외국인(승무원 제외)의 수는 109만9700명으로 집계됐다. 이는 82만8500명이었던 작년 동기와 비교하면 1년 새 27만1200명(32.7%)가량 증가한 것이다.
이는 21일 BTS 컴백 공연에 맞춰 한국을 찾는 외국인 관광객이 증가한 영향으로 분석된다. 공연이 임박한 19·20일에 입국하는 관광객까지 고려하면, 1년 전보다 50% 이상 입국자가 늘어날 수 있다는 전망도 나온다.
지난 18일 체코에서 온 한 외국인 관광객은 “전날 한국에 도착했는데 여행객 90%가 ‘아미(ARMY·팬덤명)’로 보였다”며 “그들 대부분 BTS 굿즈를 지니고 있었다”고 말했다.
BTS는 이날 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표하고, 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)’을 개최한다.
이날 공연에는 2만2000명의 관람객에 더해 관광객 등 최대 26만명에 달하는 인파가 몰릴 것으로 예상된다.
‘BTS 효과’를 입증하듯, 이달 외국인 입국자는 BTS 팬층이 두꺼운 10∼20대에서 특히 큰 폭으로 늘었다.
10대 외국인 입국자는 지난해 6만5600명에서 올해 9만1800명으로 40.0% 증가했다. 20대 입국자 또한 25만7천명에서 34만7500명으로 35.2% 늘어 전체 평균 증가율을 웃돌았다.
지역별로 살펴보면 아시아 지역의 입국자가 91만300명으로 가장 많았고 북아메리카(9만2000명)와 유럽(7만1500명), 오세아니아(1만5100명)가 뒤를 이었다.
전년 동기와 비교하면 아프리카를 제외한 모든 지역에서 외국인 입국자가 늘었다. 특히 유럽은 1년 새 입국자가 51.0% 증가했다.
법무부는 BTS 공연을 앞두고 몰리는 외국인 관광객에 대비해 ‘특별 입국심사 대책’을 시행하고 있다.
외국인 승객 도착이 집중되는 구역과 시간대에 입국심사대를 늘리고, 출입국심사관의 근무 연장 및 지원 확대를 통해 입국 심사 대기시간을 줄이겠다는 방침이다.