일본서 “강제연행은 거짓” 주장 김병헌 대표, 20일 구속 심사

김 대표, 정보통신망법상 명예훼손 혐의 등

지난해 12월 소녀상 설치 학교 찾아가서 시위

일본군 ‘위안부’ 피해자를 모욕하는 시위를 벌여온 극우 성향 단체 위안부법폐지국민행동의 대표가 구속 기로에 놓였다.

지난 3일 일본군 위안부 피해자를 모욕하고 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 서울 서초경찰서에 피의자 신분으로 출석하던 중 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오후 2시 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의를 받는 김병헌 대에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다.

김 대표는 지난해 12월 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 “교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나” 등의 문구가 적힌 현수막을 펼쳐 든 혐의를 받는다.

MBC 실화탐사대에 따르면, 근처 학생들은 “다 볼 수 있는 데도 아니고 학교 안에 있는데 그런 걸로 넘어지는 게 이상하다”, “위안부를 그렇게 모욕적으로 칭하는 것은 안 좋은 것 같다. 역사 왜곡 아니냐”며 심경을 전했다.

지난 11월에는 도쿄에서 일본 극우연구기관 ‘국제논전연구소’가 주최한 심포지엄에 참가해 “‘일본군의 강제연행’이라는 전제부터 거짓”이라는 주장을 반복한 것으로 확인됐다.

지난 1월 이재명 대통령은 김 대표의 시위가 “얼빠진 사자명예훼손”이라고 비판한 바 있다.

수사에 나선 서초경찰서는 지난 16일 김 대표에 대한 구속영장을 신청했다.