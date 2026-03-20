"26만 아미 온다"…BTS 공연 앞두고 영문 재난문자 첫 발송

서울시, 공연 당일 21일까지…퇴장 안내 포함

광화문 일대 중심 발송…외국인 관람객 대응

BTS 행사 관련 안전안내문자.

오는 21일 BTS 컴백 공연에 최대 26만 명이 몰릴 것으로 예상되면서 서울시가 한·영 재난문자를 첫 동시 발송했다. 외국인 관람객 증가에 대응한 조치다.

서울시는 20일 오전 "BTS 행사로 세종대로(광화문광장~시청광장)는 20일 오후 9시부터 22일 오전 6시까지, 인근 사직로는 21일 오후 4시부터 오후 11시까지, 새문안로는 21일 오후 7시부터 오후 11시까지 도로통제 예정이다"라는 안전안내문자를 발송했다.

이어 영어로 같은 내용을 담은 "Sejongdaero will be closed from 9 PM on Mar 20 to 6 AM on Mar 22; Sajik-ro from 4 PM to 11 PM on Mar 21; Saemunan-ro from 7 PM to 11 PM on Mar 21"를 추가 발송했다.

서울시가 재난문자를 한글과 영어로 나눠 발송한 것은 이번이 처음이다. BTS 공연을 전후해 외국인 방문객이 대거 유입될 것으로 예상되면서 영문 재난문자를 추가했다.

재난문자 발송 방식도 조정했다. 행정안전부가 운영하는 'Emergency Ready App(이머전시 레디 앱)' 중심 안내는 이용자가 직접 확인해야 하는 불편이 있어 문자 발송으로 보완했다.

한·영 재난문자는 공연 당일인 21일까지 이어진다. 공연 종료 이후 관람객 퇴장 안내까지 포함되며, 이때는 서울 전역이 아닌 광화문 일대에 한해 발송될 예정이다.

서울시는 일본어와 중국어 등 추가 언어도 검토했지만, 재난문자 발송 횟수 제한 등을 고려해 제외했다.

서울시 관계자는 "외국인이 많을 것으로 예상되는 상황을 고려해 BTS 관련 안전문자를 한글과 영어로 한 번씩 나눠 보내기로 했다"고 말했다.

<뉴스1>