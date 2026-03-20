“살 빠진 내 모습, AI가 미리 보여준다”

백화점 1층 로비 한가운데 이색적인 풍경이 펼쳐졌다. 거대한 주사위를 던지며 웃음을 터뜨리는 방문객들, AI 포토 부스 앞에서 자신의 감량 후 모습을 확인하며 발걸음을 멈춘 이들까지. 다이어트가 고통스러운 인내가 아닌 ‘체험형 건강 관리’로 확장되는 흐름을 보여준 현장이었다.

쥬비스 제공

20일 쥬비스다이어트에 따르면 지난 6일부터 19일까지 현대백화점 목동점에서 운영한 팝업스토어 ‘쥬비스 다이어트 랩(JUVIS DIET LAB)’은 주최 측 집계 기준 누적 방문객 약 9000명을 기록하며 마무리됐다. 브랜드 1호점이 시작된 목동에서 열린 이번 행사는 데이터 기반 건강 관리에 대한 소비자 관심을 현장에서 확인하는 계기가 됐다는 평가가 나온다.

이번 팝업의 핵심 프로그램은 ‘15분 집중 상담소’와 7층 보타닉 랩에서 진행된 ‘프리미엄 1대1 상담’이었다. 예약제로 운영된 정밀 상담은 행사 기간 내내 전 시간대가 빠르게 마감되며 높은 관심을 보였다.

상담에는 쥬비스 내부 누적 관리 사례 데이터를 기반으로 한 분석 시스템이 활용됐다. 인바디 측정을 비롯해 체성분, 생활 패턴, 식습관 등 165가지 세부 지표를 종합적으로 확인해 개인별 체중 증가 요인을 설명하는 방식이다. 현장을 찾은 직장인 A씨는 “막연히 적게 먹어야 한다고만 생각했는데 신체 데이터에 맞춘 관리 방향을 들으니 실천 계획이 구체적으로 잡혔다”고 말했다.

체험 프로그램 가운데 ‘AI 바캉스 포토 부스’는 감량 후 변화를 시각적으로 체험할 수 있도록 구성돼 방문객들의 발길을 붙잡았다. 지방 주사위 게임, 위시 볼 이벤트 등 가볍게 참여할 수 있는 콘텐츠도 더해지며 팝업 현장 특유의 활기를 만들었다.

행사 종료 시간이 가까워질 때까지 상담 대기 문의가 이어지며 팝업 공간은 늦은 시간까지 붐비는 분위기를 보였다. 체험 중심 건강 관리 콘텐츠가 오프라인 유통 공간에서도 경쟁력을 확보할 수 있음을 보여준 사례라는 분석이 나온다.