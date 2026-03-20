양상국 "'놀뭐' 출연에 인생 달라져"…허경환에 "고정되더니 배 불렀다" 공격

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'놀면 뭐하니?' 경상남도 김해에 뜬 촌놈들이 빅웃음을 예약한다.

오는 21일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 시청자들의 뜨거운 호응을 얻었던 촌놈들이 돌아온다. 양상국과 함께하는 '촌놈들의 전성시대-쩐의 전쟁2 in 김해' 편으로 꾸며진다.

올해 '놀면 뭐하니?'는 '쉼표, 클럽' '촌놈들의 전성시대' 'AI와 함께하는 하루' 등으로 연이어 호평을 얻고 있다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재 멤버들의 찰떡 케미와케미와 함께, 매 아이템 다채로운 게스트들이 합세해 웃음 시너지를 제대로 터뜨리고 있다.

그중에서도 '촌놈들의 전성시대'가 뜨거운 반응을 얻었다. 다섯 남자가 내기에 몰입해 지갑을 탕진하는 쩐의 전쟁 여정이 쉴 틈 없는 웃음을 선사했다.

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이번에는 양상국의 고향 김해에 출격한 겁 없는 촌놈들의 모습이 예고돼 기대감을 더한다. 지난 서울 나들이에서 대접받지 못한 양상국은 김해로 멤버들을 초대해 '로컬 코스'를 선보인다.

양상국은 '놀면 뭐하니?' 출연 영상들이 100만뷰가 돌파한 데 대해 "댓글이 1000개가 넘게 달렸는데, 하나하나 다 읽어 봤다"며 기뻐한다. 이어 "'놀면 뭐하니?' 출연 후 인생이 달라졌다"며 유재석과 어깨를 나란히 했다는 겁 없는 소감을 밝혀 웃음을 자아낸다. 동시에 매의 눈빛을 빛내며 허경환이 음식을 남기자 "고정됐더니 배가 불렀다"고 공격에 들어가 현장을 웃음으로 물들인다.

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하지만 기세가 좋던 양상국은 김해를 잘 모르는 듯한 모습을 보여 과연 김해 나들이를 잘 이끌 수 있을지 본 방송이 더욱 주목된다.

한편 '놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 25분 방송된다.

<뉴스1>