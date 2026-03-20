탑(T.O.P), 빅뱅 탈퇴 후 첫 솔로 정규 컴백… '완전미쳤어!'

가수 탑(T.O.P)이 데뷔 후 첫 솔로 앨범으로 컴백한다. 탑 인스타그램 캡처

가수 탑(T.O.P)이 데뷔 후 첫 솔로 앨범으로 컴백한다.

20일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)에 따르면 탑은 4월 3일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’을 공개한다고 밝혔다.

발매 소식과 더불어 탑은 최근 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 신보의 무드를 담은 티저 영상들을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다.

공개된 영상은 탑의 강렬한 비주얼을 감각적으로 풀어내 눈길을 끄는가 하면, 감도 높은 연출력으로 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.

탑이 인스타그램에 게재한 티저 영상. 탑 인스타그램 캡처

1월 1일 탑이 자신의 SNS에 공개한 티저 영상에서 그는 큰 도화지 위에 ‘TOP SPOT 다중관점’이라고 글씨를 쓰는 모습을, 3일 전 공개한 티저 영상에서는 마찬가지로 흰 도화지 위에 ‘제 2막 DESPERADO’이라고 직접 글씨를 쓰는 모습을 공개했다.

이는 탑이 앞으로 보여줄 앨범에 대한 분위기를 짐작게 하며, 그가 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 관심이 쏠리고 있다.

또 먼저 공개된 ‘완전미쳤어! (Studio54)’ 티저는 유니크한 타이포그래피와 사운드로 컴백의 시작을 알리며 시선을 압도했다. 이어 공개된 ‘DESPERADO’ 티저 역시 영화 같은 미장센 속에 탑만의 독보적인 아우라를 담아내며, 이번 정규 앨범을 통해 선보일 음악적 변신에 대한 궁금증을 자극하고 있다.

탑의 첫 정규앨범 '다중관점'은 4월 3일 오후 6시에 발매된다. 탑스팟픽쳐스 제공

이번 앨범은 탑이 솔로 아티스트로서는 처음으로 선보이는 정규앨범이다. 탑이 직접 프로듀싱 전반을 진두지휘하며 오랜 시간 공들여 준비한 만큼, 그의 깊어진 음악적 세계관을 고스란히 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.

탑은 그간 분야를 가리지 않는 폭넓은 행보를 통해 독보적인 아티스트로 자리매김했다. 그의 본업인 음악으로 돌아와 선보일 첫 정규앨범이 가요계에 어떤 새로운 패러다임을 제시할지 글로벌 팬들의 이목이 쏠린다.

한편, 탑의 첫 정규앨범 ‘다중관점’은 4월 3일 오후 6시 발매되며, 20일 오후 3시부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 예약 판매를 시작한다.