“원인도 몰랐다” 카카오뱅크 접속 장애 뒷북 대응… 2차 먹통까지 ‘황당’

카카오뱅크, 모니터링 시스템 설정 오류로 서버 부하… 원인 오판해 조치 중 2차 장애 발생

카카오뱅크

인터넷전문은행 카카오뱅크가 최근 발생한 앱 ‘먹통’ 사고 당시 원인을 제대로 파악하지 못해 우왕좌왕했던 것으로 드러났다.

20일 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원이 카카오뱅크로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 17일 카카오뱅크 앱은 두 차례에 걸쳐 장애를 일으켰다.

첫 번째 장애는 오후 3시 29분쯤 발생해 약 26분간 이어졌다. 당시 카카오뱅크는 직전에 배포한 정기 업데이트 프로그램을 원인으로 지목했다. 이를 즉시 취소하며 오후 3시 55분쯤 서비스를 정상화했다고 발표했다.

하지만 이는 오판이었는데 카카오뱅크가 진짜 원인을 찾은 건 사고 발생 2시간이 지난 오후 5시 30분쯤이다. 앱 성능을 감시하는 모니터링 시스템의 설정을 강화한 것이 서버에 과부하를 일으킨 게 화근이었다. 이를 원상 복구하는 과정에서 또다시 8분간 앱 접속이 끊기는 2차 사고가 터졌다.

카카오뱅크 측은 “정밀 조사 결과 모니터링 설정 변경이 직접적인 원인이었음을 확인했다”라며 “현재 서비스는 정상 운영 중이며, 해당 솔루션 제조사와 기술적 원인을 분석할 예정”이라고 밝혔다.

제미나이를 이용해 생성한 AI인포그래픽.

이번 사고로 인한 이중 결제나 오지급 등 직접적인 금전 손실은 없는 것으로 파악됐다. 다만 공모주 청약 기회를 놓치는 등 이용자 불편에 따른 민원이 184건 접수됐다. 카카오뱅크는 이에 대한 구체적인 보상 계획을 검토 중이다.

이양수 의원은 “2600만 명 이상이 사용하는 은행이 장애 원인조차 제대로 파악하지 못한 것은 심각한 문제”라며 “금융당국은 카카오뱅크의 전반적인 시스템과 조직 관리 실태를 철저히 검증해야 한다”라고 강조했다.

금융권 전문가들은 인터넷은행의 특성상 시스템 안정성이 곧 생존과 직결된다고 입을 모은다. 이번 사고처럼 원인 파악에 혼선을 빚을 경우 대응 속도가 늦어질 뿐 아니라, 조치 과정에서 추가 오류가 발생할 위험이 크기 때문이다. 향후 금융감독원의 점검 결과에 따라 카카오뱅크의 내부 통제 및 IT 운영 시스템에 대한 대대적인 수술이 불가피할 것으로 보인다.