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정동원 팬덤 '우주총동원', 해병대 입대 기수 맞춰 1327만원 기부

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박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com
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초록우산·한국소아암재단에 각각 1327만 원, 총 2654만 원 기부
가수 정동원. 세계일보 자료사진
가수 정동원. 세계일보 자료사진

가수 정동원의 팬덤 '우주총동원'이 정동원의 생일을 맞아 선행을 펼쳤다. 

 

소속사 쇼플레이엔터테인먼트에 따르면 지난 19일 정동원의 공식 팬카페 '우주총동원'은 그의 생일을 맞아 초록우산과 한국소아암재단에 각각 1327만 원 씩, 총 2654만 원을 기부했다. 

 

이번 기부금액은 정동원의 해병대 기수인 1327를 의미하는 금액이다. 

 

두 기관에 전달한 기부금은 도움이 필요한 아동들의 건강한 성장과 꿈을 지원하고, 소아암 및 백혈병 등 희귀 난치성 질환 환아들을 위한 의료비에 사용될 예정이다. 

 

정동원 팬덤의 선행은 이번 뿐만이 아니다. 

가수 정동원. 정동원 인스타그램
가수 정동원. 정동원 인스타그램

지난 1월에는 정동원을 모델로 발탁한 한촌설렁탕의 HMR 제품을 팬들이 직접 구매해 약 5500만 원을 기부했으며, 이는 대한적십자사를 통해 독립유공자 후손 무료급식시설과 긴급 위기 가구를 위한 '희망풍차' 결연 세대에 전달됐다.

 

또 지난 10일에는 선한스타 플랫폼을 통해 정동원의 이름으로 상금 100만원을 한국소아암재단에 전달한 바 있다.

 

가수의 이름으로 행해지는 팬덤의 기부는 아티스트를 향한 팬들의 지지가 지원이 필요한 곳으로 연결됐다는 점에서 의미를 더한다.

 

한편, 정동원은 지난 2월 23일 대한민국 해병대 교육훈련단에 입소했으며, 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월여 동안 군 복무를 이어갈 예정이다.

박지현 기자

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