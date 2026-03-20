미·일 정상회담에서 진주만 얘기 꺼낸 트럼프…“호르무즈에서 일본 나서주길”

트럼프·다카이치 백악관에서 만나

다카이치, “이란 호르무즈 해협 봉쇄 규탄”…지원엔 신중

트럼프, “일본은 나토와 달라…나서주길 기대한다”

‘왜 동맹에 미리 말 안했나’ 질문엔 “일본은 진주만 공격 말했나”

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 진행된 미·일 정상회담에서 호르무즈 해협 방어를 위한 일본의 역할 확대를 요구했다. 다카이치 사나에 일본 총리는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하고 미국에 대한 사실상의 지지 의사를 밝히면서도 구체적 지원 방안에 대해선 말을 아꼈다. 트럼프 대통령은 ‘왜 동맹에 이란 공격을 통보하지 않았는가’라는 기자 질문에 일본도 진주만 공격을 미국에 통보하지 않았다고 말해 이례적이라는 평가가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지 시간) 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. AP연합뉴스

◆다카이치, 호르무즈 지원 신중 모드

이날 다카이치 총리의 방미는 트럼프 대통령으로부터 호르무즈 해협 방어를 위한 지원 요청을 받은 국가들 중 트럼프 대통령을 가장 먼저 만난다는 점에서 눈길을 끌었다. 향후 다른 한국 등 다른 동맹국들이 어떻게 판단할지 참고가 될 수 있는 만남이었다.

다카이치 총리는 먼저 모두발언에서 트럼프 대통령에게 “당신만이 전 세계에 평화를 가져올 수 있다고 믿는다”고 지지의 뜻을 표한 뒤, “이란의 핵무기 개발은 결코 용납돼선 안 된다”고 밝혔다. 그러면서 “일본은 이란이 인접 지역을 공격하고 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 행위를 강력히 규탄한다”고 말했다. 일단 미국의 이란 공격에 힘을 실은 것이다. 하지만 호르무즈 해협 호위에 일본이 어떤 형태의 지원을 할지는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 문제와 관련해 “일본이 나서주길(step up) 기대한다”고 밝혔다. 직접적으로 군함 파견 등을 언급하지는 않았다. 트럼프 대통령은 “일본에는 4만5000명의 미군이 주둔하고 있고, 일본에 막대한 자금을 지원하고 있다”며 ”그런 관계인 만큼 일본이 나서줄 것으로 기대하고, 그들이 나서더라도 놀랍지 않다”고 말했다. 이어 “일본의 경우 석유의 90% 이상을 그 해협을 통해 들여온다고 들었으니, 그것이 나서야 할 큰 이유”라고 목소리를 높였다.

다카이치 총리는 회담 뒤 취재진과 만나 “호르무즈 해협의 안전을 확보하는 것이 가장 중요하다는 데에 공감대가 있었다”면서도 “다만 일본 법률의 범위 안에서 우리가 취할 수 있는 조치와 취할 수 없는 조치가 있으므로 이에 대해 상세하고 철저하게 설명했다”고 밝혔다. 국제 분쟁을 해결하는 수단으로서 무력 사용을 포기한 일본의 ‘평화헌법’ 체제 하에서 일본 정부가 전투가 진행 중인 지역에 군함이나 자위대를 보내는 데 한계가 있다는 설명을 한 것이다.

트럼프 대통령은 ‘일본의 지원 수준에 만족하는가’라는 취재진 질문에 “우리는 일본으로부터 엄청난 지지를 받아왔다”며 “어제와 그제 우리에게 전달된 메시지를 보면 일본은 적극적으로 역할을 하려고 하고 있다. 나토(NATO·북대서양조약기구)와는 다르다”고 말했다. 일본이 지원을 명확하게 언급하지 않았지만, 향후 기여가 있을 것에 기대감을 표현하며 동시에 압박한 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지 시간) 백악관 국빈 만찬장(State Dining Room)에서 열린 만찬에 참석하고 있다. AP연합뉴스

◆트럼프, “진주만 공격할 때 일본은 말했나”

트럼프 대통령은 이날 회담 말미에 일본 기자로부터 ‘왜 유럽과 아시아의 동맹국에 이란 공격을 사전에 통보하지 않았나’라는 질문을 받고선 “우리는 너무 많은 신호를 보내고 싶지 않다. 우리가 (이란 공격에) 들어갈 때 우리는 매우 강하게 했다”며 “우리는 서프라이즈(surprise·깜짝 놀랄 일)를 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다”고 답했다.

그는 이어 ”누가 일본보다 서프라이즈를 더 잘 알겠나. 당신은 왜 나에게 진주만에 대해 말하지 않았나”라고 말했다. 진주만 공습은 1941년 12월 일본이 미국 하와이의 진주만을 기습 공격함으로써 미국인 2400명 이상이 목숨을 잃은 사건이다. 이는 미국과 일본의 태평양 전쟁의 시발점이 됐고, 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기가 됐다. 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공격을 사전에 통보받지 못한 동맹국들로부터 불만이 나오는 상황에서 트럼프 대통령이 일본에 ‘뼈있는 농담’을 던진 것이다.

뉴욕타임스(NYT)는 “수십년간 미국 대통령들은 일본의 진주만 공습에 대해 가혹하게 말하는 것을 피해 왔고, 대신 2차 대전 이후 변함없는 동맹인 일본과의 관계 강화에 초점을 맞췄다”며 “하지만 트럼프 대통령은 달랐다”고 짚었다. 트럼프 대통령의 동맹에 대한 태도가 다른 미국 대통령과 다르다는 점을 다시 한 번 보여준 사례로 평가된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지 시간) 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. AP연합뉴스

◆일본, 대미 투자 2차 프로젝트 발표

두 정상은 회담에서 일본의 2차 대미 투자 프로젝트, 에너지 및 핵심광물 협력 확대 방안 등을 논의했다. 다카이치 총리는 회담 뒤 “우리는 소형모듈원자로(SMR) 건설을 포함한 전략적 투자 이니셔티브의 2차 프로젝트를 발표했다”고 말했다. 교도통신은 해당 프로젝트의 사업 규모가 총 730억 달러(약 109조원)로, 이는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억 달러의 두 배가 넘는다고 보도했다. 다카이치 총리는 “미국에서 조달한 원유를 비축하기 위한 합작 회사 설립에 대한 우리의 의사를 전달했다”며 “공급원을 다각화하는 것은 일본과 아시아의 안정적 에너지 공급에 기여할 것”이라고 밝혔다. 양국은 또 일본 혼슈 남쪽 태평양 미나미토리시마 인근 해역의 희토류 등 해저 광물 자원 개발 협력을 비롯한 핵심 광물 관련 프로젝트들을 확정했다고 다카이치 총리는 전했다.

일본으로서는 호르무즈 해협 문제에는 신중한 태도를 유지하되, 트럼프 대통령이 중시하는 투자·에너지 분야에서 구체적인 협력 방안을 제시함으로써 트지지층에 홍보할 성과를 그에게 안겨주는 듯한 모습이었다.

트럼프 대통령은 이날 다카이치 총리에 대해선 시종 치켜세웠다. 일본 중의원 선거(총선)를 앞두고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 다카이치 총리와 집권 자민당을 공개 지지한 사실을 거듭 부각하며 그는 “나는 그녀가 매우 훌륭하다고 여긴다는 사실 때문에 다카이치 총리를 지지하게 돼 매우 자랑스럽고 영광이었다”고 말했다. 백악관 SNS 담당인 마고 마틴 언론보좌관이 엑스(X)에 올린 영상에서 다카이치 총리는 백악관에 도착해 차량에서 내리자마자 악수를 하려 손을 내민 트럼프 대통령에게 와락 안기기도 했다.