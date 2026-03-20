HDC랩스, 2026년 대한민국 브랜드 파워 1위 수상

스마트홈(디지털 도어락) 부문 선정… AIoT 기술력과 디자인 경쟁력 인정 받아

HDC랩스 스마트홈 브랜드 베스틴의 디지털 도어락 제품 이미지

HDC랩스(대표 이준형)의 스마트홈 브랜드 ‘베스틴(bestin)’이 3월 19일 청담 리베라호텔에서 개최된 ‘2026 대한민국 브랜드파워 1위’ 시상식에서 스마트홈(디지털 도어락) 부문 수상 브랜드로 선정됐다.

이번 수상은 AIoT 기반 스마트홈 기술력과 제품 경쟁력을 바탕으로 구축한 브랜드 신뢰도를 공식적으로 인정받은 성과로 평가된다.

HDC랩스는 AIoT 기반의 스마트홈·스마트빌딩 기술을 선도하는 기업으로, 첨단 기술을 주거 공간에 접목해 안전성과 편의성을 높여왔다. 대표 스마트홈 브랜드 베스틴(Bestin)은 고도화된 보안 기술과 세련된 디자인을 결합한 디지털 도어락을 중심으로, AI 기능을 탑재한 월패드, 로비폰, 스마트 스위치 등 다양한 제품군을 선보이며 기술과 공간의 가치를 연결하는 브랜드로 입지를 강화하고 있다.

베스틴 디지털 도어락은 얼굴·지문 인식 등 첨단 생체인식 기술을 적용해 높은 보안성을 높였으며, 동시에 굿디자인(GD)과 레드닷 어워드(Red Dot Award) 수상을 통해 디자인 경쟁력 또한 인정받았다. 미니멀한 디자인과 첨단 기능을 조화롭게 구현해 프리미엄 주거 환경에 적합한 제품으로 평가받고 있다.

또한 스마트 앱 연동을 통한 원격 제어와 실시간 알림 기능을 제공해 사용자 편의성을 강화했다. 이러한 기술력과 사용자 경험을 바탕으로 베스틴은 프리미엄 도어락 시장에서 대표 브랜드로 자리매김하고 있다는 설명이다.

HDC랩스 B2C팀 서정한 팀장은 "이번 성과가 지속적인 기술 혁신과 고객 신뢰를 통해 거둔 결실"이라고 전했다.

이어, "향후에도 기술력과 디자인, 고객 중심의 서비스를 바탕으로 스마트홈 시장에서의 경쟁력을 지속해서 제고해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.