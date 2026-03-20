[속보] 이 대통령 지지율 67%…민주 46%·국힘 20% [갤럽]

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지율이 67%라는 여론조사결과가 20일 나왔다.

한국갤럽이 지난 17~19일 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 실시한 조사 결과 이 대통령의 직무 수행에 긍정적으로 평가한 응답은 67%였다.

이는 직전 조사보다 1%포인트(p) 오른 수치다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 25%로 직전 조사보다 1%p 높았다. ‘의견 유보’는 8%였다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’이 17%로 가장 많이 꼽혔다. ‘전반적으로 잘한다’(10%), ‘소통’·‘외교’(이상 9%) 등이 뒤를 이었다.

부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(18%), ‘부동산 정책’, ‘전반적으로 잘못한다’(이상 8%), ‘독재/독단’, ‘외교’, ‘도덕성 문제/자격 미달’(이상 6%) 순이었다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다.

진보층의 78%가 민주당, 보수층에서는 47%가 국민의힘을 지지한다고 밝혔다.

중도층에서는 민주당 47%, 국민의힘 12% 지지율을 보였다.

34%는 특정 정당을 지지하지 않는다고 답했다.

이어 조국혁신당 지지율은 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당·단체 각각 1%, 무당층은 27%다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 40.6%, 응답률은 13.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.