메뉴보기메뉴 보기 검색

정청래 “李대통령 가짜뉴스, 당에 엄중조치 특별지시… 사법당국이 나서야”

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
박유빈 기자 yb@segye.com
구글 네이버 유튜브

더불어민주당 정청래 대표가 이재명 대통령을 둘러싼 가짜뉴스에 관해 엄중한 법적 조치를 지시했다.

 

정 대표는 20일 국회 최고위원회의에서 “대통령의 신뢰 자산이 중요한데, 이 대통령의 신뢰 자산을 까먹으려고 하는 세력이 있다”며 “이 대통령이 중국으로 피신하려고 한다는 피신설이라든가 어마어마한 비자금을 조성했다든가 하는 황당한 가짜뉴스에 대해 당이 가장 엄중한 법적 조치를 취하라고 특별지시를 했다”고 말했다. 정 대표는 “가짜 조작 정보를 근절하기 위한 정보통신망법도 이미 통과된 만큼 사법당국에서 가장 엄중한 조치를 취해주실 것을 요청한다”고 덧붙였다.

 

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 페이스북에도 이 대통령이 전한길씨 유튜브 채널에서 한 남성이 이 대통령 비자금 의혹을 방영한 데에 ‘한심하고 악질적’이라고 비판한 것을 언급하며 “이런 악의적 허위 조작 유포에 의한 공격에 대해서는 당에서 엄중한 법적 조치를 하겠다”고 밝혔다.

 

정 대표에 앞서서는 민주당 한준호 의원이 전씨를 향한 비판 입장을 냈다. 한 의원은 전씨 유튜브 영상 캡처 및 발언과 함께 “어처구니없다”며 “대통령을 겨냥한 악의적 가짜뉴스가 도를 넘었다”고 적었다. 그러면서 “수사기관은 즉시 확인하고 저도 할 수 있는 모든 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 엑스(X)에서 한 의원 글을 언급하며 “비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출?”이라고 반문하며 “정말 한심하고 악질적인 마타도어고 엄중하게 단죄해야 할 일”이라고 지적했다.

 

국민의힘이 국정조사특별위원회 위원 구성 명단도 제출하면서 국조특위는 이날 회의를 열고 국정조사계획서를 채택한다. 민주당 주도로 추진된 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’는 민주당이 야당 참여도 요구하며 총 20명으로 특위가 구성됐다. 다만 국민의힘은 “입법권력 남용”이라며 필리버스터(무제한 토론)에 나설 계획이다.

 

정 대표는 “열차는 정해진 시간에 출발해야 한다”며 “국민의힘이 특위를 무산시키려 한다면 민주당은 단독으로라도 개문발차시킬 것”이라고 말했다. 정 대표는 “윤석열 정권 치하 정치검찰이 자행한 조작기소의 진실을 밝혀내고 과오를 바로잡아 나갈 것”이라고 밝혔다.

박유빈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기