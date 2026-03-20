다카이치 방미 견제하는 中… “어색한 만남”

다카이치 사나에 일본 총리의 미국 방문 계기 미·일 정상회담에 대해 중국이 ‘어색한 만남’이었다며 견제구를 던졌다.

중국 관영 글로벌타임스는 20일 “다카이치의 워싱턴 방문은 여러 측면에서 어색하게 전개됐다”며 도널드 트럼프 미국 대통령의 파병 요구에 일본이 신중한 입장을 유지하면서 이번 방문이 기대에 미치지 못할 가능성이 크다고 전했다. 매체는 자국 외교·안보 전문가 등을 인용해 다카이치 총리의 외교적 입장이 제약돼있고 난처한 상황 속에서 이번 방문이 이뤄졌다며 일본이 트럼프 대통령의 파병 요구를 거부할 경우 관세나 안보 문제에서 불리한 요구를 받을 가능성을 제기했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. 다카이치 총리는 호르무즈 해협에 대한 함정 파견을 요구받았느냐는 질문에 "일본 법률 범위 내에서 가능한 일과 불가능한 일이 있기 때문에, 이에 대해서도 구체적으로 확실하게 설명했다"라고 답하며 파견 여부는 언급하지 않았다. AP통신

다카이치 총리는 이번 방문을 통해 동맹 강화, 경제 협력 확대, 안보 정책 운용 유연성 확보 등을 기대하고 있지만 호르무즈 해협 문제를 둘러싼 미국의 불만이 커지면서 목표 달성이 쉽지 않을 것이라는 주장이다.

뤼차오 랴오닝성 사회과학원 교수는 글로벌타임스에 “다카이치 총리의 대(對)중 강경 발언은 미국과 보조를 맞추려는 의도지만 트럼프 대통령이 중국과 협력 가능성을 시사하면서 일본의 기대를 약화하고 있다”고 말했다. 뤼 교수는 또 일본이 호르무즈 해협에 자위대를 파견한다면 사실상 전쟁 참여로 인식될 수 있다는 점을 강조한 뒤 이는 평화헌법의 제약을 넘는 민감한 조치로 국내 지지를 얻기 어렵고 국제사회의 반발을 초래할 것이라고 지적했다.

글로벌타임스는 다카이치 정부의 우경화와 일본의 군사력 증강 문제도 짚었다. 미국이 일본의 우경화와 재무장 움직임을 경계하면서도 동맹으로 활용하려는 복잡한 입장을 보이고 있다는 주장이다. 샹하오위 중국국제문제연구원 연구원은 “다카이치 총리는 취임 이후 외교 분야에서 점점 큰 도전에 직면하고 있다”며 “그의 정책은 주변 여러 국가를 불안하게 하고 있다”고 비판했다. 그는 그러면서 “일본이 대중 강경 노선을 취하고 있지만 미국은 오히려 중국과의 관계 개선을 모색할 수 있다”며 “이렇게 될 경우 일본은 아시아·태평양 지역에서 난처한 입장에 놓일 수 있다”고 내다봤다.