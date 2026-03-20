“숙취인 줄 알았지”…12㎝ 젓가락 목에 8년 꽂고 생활한 中 남성

중국에서 12㎝ 길이의 금속 젓가락이 목에 박힌 채 8년을 버틴 남성이 최근 수술로 이를 제거한 사실이 알려졌다.

19일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 왕씨라는 남성은 이달 초 다롄 시립 중앙병원에서 목에 박혀 있던 금속 젓가락을 제거하는 수술을 받았다.

왕씨는 8년 전 식사 도중 술을 마시다 실수로 금속 젓가락을 삼켰다. 당시 통증은 있었지만 호흡에는 이상이 없었고, 병원에서 권유한 절개 수술도 거부한 채 귀가했다.

이후 그는 오랜 기간 이물감을 느끼면서도 이를 대수롭지 않게 넘겼다. 평소 음주가 잦았던 탓에 해당 증상을 단순한 숙취나 음주 후유증으로 여긴 것으로 전해졌다.

바이두 캡처

그러나 최근 들어 아침 기상 시와 음식물을 삼킬 때 통증이 심해지자 다시 병원을 찾았고, 정밀 검사 결과 젓가락이 입천장 뒤쪽에 위치한 연구개 부위에 박혀 있는 것으로 확인됐다.

의료진은 “환자가 젓가락이 걸려 있다고 말해 최근 일로 생각했지만 8년 전 일이라는 설명을 듣고 놀랐다”고 밝혔다.

다행히 주변 점막 손상이나 성대 기능 이상은 발견되지 않았다. 왕씨가 또다시 목 절개 수술을 거부하자 의료진은 구강을 통한 최소 침습 수술을 선택했고, 비교적 적은 출혈로 젓가락 제거에 성공했다. 이후 그는 빠르게 회복해 수일 만에 퇴원했다.

해당 사연이 전해지자 현지 누리꾼들은 “어떻게 그걸 꽂고 8년을 버텼나”, “상상만 해도 아프다”, “기적에 가깝다”는 반응을 보였다.

한편 지난해에는 안후이성의 한 60대 남성이 어린 시절 삼킨 칫솔을 50여년 만에 제거하는 수술을 받아 화제가 되기도 했다.