이재명 대통령 지시에 따라 2년 넘게 중단됐던 서울·양평 고속도로 사업이 재개된다. 정부는 양서면과 강상면을 종점으로 하는 기존 두 가지 노선안을 원점에서 재검토해 올해 상반기 안으로 예산 지원 방안을 마련하고 오는 2029년 착공, 2035년 완공할 계획이다.

홍익표 정무수석은 20일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다.

홍 수석은 "서울·양평 고속도로는 수도권 동부지역 간선 기능 강화와 경기 광주, 북부 양평군 지역균형발전을 위해 하남에서 양평을 연결하는 왕복 4차로 고속도로를 신설하는 산업"이라고 설명했다.

당초 양평군 양서면을 종점으로 하는 서울·양평 고속도로안이 예비타당성 조사까지 통과했으나, 2023년 국토교통부가 종점을 강상면으로 바꾸는 안을 검토하는 과정에서 특정 지역 특혜 논란이 불거졌다. 논란이 커지자 정부가 사업 자체를 전면 백지화 선언하면서 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 상태다.

홍 수석은 "지역 주민과 지방자치단체, 정치권에서 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 염원 등을 고려해 수도권 동부 핵심 교통축이 될 서울·양평 고속도로 사업의 신속 재개를 지속적으로 촉구해왔다"며 "실제로 평일엔 출퇴근 차량이 집중되고 주말엔 관광수요가 몰리면서 국도 6호선과 수도권 제1순환망 교통 혼잡은 극심해지는 상황"이라고 말했다.

또 "2029년에는 교산 신도시까지 입주를 앞두고 있는 상황이란 것을 고려할 때 서울·양평 고속도로 사업은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 말했다.

그러면서 "이재명 정부는 고속도로 건설 지연에 따른 주민 불편을 해소하기 위해 서울·양평 고속도로 사업을 재개하기로 결정했다"고 밝혔다.

기획예산처가 올해 상반기 중 사업 재개를 위한 예산 지원 방안을 마련하고, 이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주해 2029년 말에는 사업을 착공하겠다는 계획이다. 완공 시점은 2035년으로 예상했다.

홍 수석은 "지역 주민과 미래 세대를 위한 최적의 노선을 신속하게 결정해 2029년 말에는 사업을 착공할 수 있게 하겠다"라며 "정부는 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다"고 했다.

아울러 "이를 통해 양평 지역 주민들의 염원에 부응하고, 교통 편의를 증진시켜 수도권 동부 지역의 오랜 숙원사업을 해결하겠다"고 했다.

양서면과 강상면을 종점으로 하는 기존 두 가지 노선안이 모두 검토된다. 홍 수석은 "원전 재검토라는 것은 모든 가능성을 열어놓고 검토하겠다는 뜻"이라며 "두 가지 안을 동시에 놓고 검토하고 있고, 경우에 따라 예비 타당성 조사 용역 과정에서 조금 더 합리적인 노선이 있다면 반영될 수 있다. 두 개의 노선을 놓고 원점 재검토하겠다는 것"이라고 설명했다.

오는 6월 경기지사 선거를 앞두고 당내 경선이 진행 중인 가운데, 이번 발표가 특정 후보에 힘을 싣기 위한 것이란 해석에 대해선 "여러 사람이 (요구)했는데 이것은 이미 2025년 12월 예산결산특별위원회 부대의견을 거친 사항이고, 당과 함께 결정한 것"이라고 설명했다.

<뉴시스>