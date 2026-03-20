靑 “서울·양평고속도로 사업 재개… 새 타당성 조사 거쳐 2029년 말 착공”

청와대가 지난 2023년 7월 이후 추진이 중단됐던 서울∼양평 고속도로 사업을 재개한다고 밝혔다.

홍익표 청와대 정무수석은 20일 브리핑을 열고 “이재명 대통령 지시로 정부는 지난 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울∼양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다”며 “기획예산처는 올 상반기 중에 서울∼양평 고속도로 사업을 재개하기 위한 예산 지원 방안을 마련할 예정”이라고 밝혔다. 홍 수석은 “그동안 지역 주민과 지자체 그리고 정치권에서는 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 염원 등을 고려해 수도권 동부 핵심 교통축이 될 서울∼양평 고속도로 사업의 신속한 재개를 지속적으로 촉구해왔다”며 “실제로 평일에는 출퇴근 차량이 집중되고 주말에는 관광 수요가 몰리면서 국도 6호선과 수도권 제1 순환망의 교통 혼잡은 날로 극심해지는 상황”이라고 설명했다. 그러면서 “게다가 오는 2029년에는 교산 신도시까지 입주를 앞두고 있는 상황이라는 것을 고려할 때 서울∼양평 고속도로 사업은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라고 덧붙였다.

홍익표 정무수석이 20일 청와대 춘추관에서 서울-양평 고속도로 사업 재개 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

홍 수석은 상반기 중 예산 지원 방안 마련 후 “이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 지역주민과 미래 세대를 위한 최적의 노선을 신속히 결정해 2029년 말에는 사업에 착공할 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 이어 “정부는 서울∼양평 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식하고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다”면서 “이를 통해 양평 지역주민들의 염원에 부응하고 고속도로 이용객들의 교통 편의를 증진해 수도권 동부 지역의 숙원 사업을 해결하도록 하겠다”고 말했다.

서울∼양평 고속도로는 수도권 동부 지역 간선 기능 강화와 경기도 광주시 북부 양평군의 지역 균형 발전 등을 위해 경기도 하남시에서 양평군을 연결하는 왕복 4차로 고속도로 신설 사업이다. 2017년 제1차 고속도로 건설계획이 반영된 후 2019년부터 예비타당성조사에 착수했고 2021년 4월 예비타당성조사가 완료됐고 2022년 3월부터 타당성조사에 착수했다. 그러나 이후 2023년 6월 고속도로 종점이 기존의 양서면에서 강상면으로 변경된 것과 관련해 특혜 의혹이 불거지면서 사업 추진 중단이 결정됐고 특검의 대상이 됐다.

홍 수석은 특검과 관련해서는 “1차 특검 당시 일부 부적절한 외압이 작용했다는 증언이 확보됐고 특검 결과가 발표된 바 있다. 그러나 아직 최종적으로 외압의 실체가 확인되지 않았고 현재 2차 특검이 진행되고 있다”면서도 “그러나 이런 특검 수사와 재판 상황과는 별개로 수도권 동부 지역의 교통 혼잡이 갈수록 심화하고 있고 특히 2029년 교산 신도시 입주를 앞두고 있기 때문에 주민들의 불편을 더이상 외면해선 안 되겠다는 판단이 작용했다”고 설명했다.