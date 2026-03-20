“노동자들 옥상서 뛰어내려”… 대전 자동차 부품 제조 공장 화재 국가소방동원령 발령

대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조 공장에서 불이 나 소방당국이 국가소방동원령을 발령했다.

20일 대전소방당국에 따르면 이날 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동의 한 자동차 부품 제조 공장에서 화재가 발생했다. 불이 나자 소방당국은 장비 46대와 인력 115명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

대전 대덕구 문평동 자동차 부품제조 공장 화재. 소방청 제공

소방당국은 화재 발생 약 10여 분 뒤인 오후 1시31분 대응 2단계를 발령한 데 이어 화재 규모가 크고 확산 우려가 있다고 판단해 국가소방동원령을 발령했다.

현재까지 50여명이 연기 흡입 등 부상을 입은 것으로 확인됐다. 소방당국은 옥상에 화학약품이 산재해있어 진압이 어려운 상황인 것으로 전했다. 일부 노동자는 옥상에서 대피하기 위해 뛰어내려 골절상을 입은 것으로 파악됐다.

소방당국은 공장 안에 있는 노동자 등 인명 확인 등 추가 피해 여부를 확인하고 있다. 대전시는 이날 오후 2시43분쯤 ‘대덕구 문평동 43-4 자동차 부품 공장 화재가 발생했다. 문평대교, 신구교 주변 차량이 정체되고 있다며 우회하라’는 안내 문자를 보냈다.