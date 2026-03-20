BTS 컴백 공연 D-1, 광화문 들썩…시민들 “기대 반, 불편 반” [밀착취재]

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 서울 광화문역 일대는 관광객과 시민들로 북적였다. 거리에선 BTS의 노래가 흘러나왔고, 다양한 국적의 행인들은 전광판에 뜬 멤버들의 영상을 촬영하고 있었다. BTS 상징색인 보라색 소품을 들고 들뜬 모습이 곳곳에서 보였지만, 공공장소에서 공연이 열리면서 일부 시민들은 불편을 호소했다.
◆일대 펜스 행렬...차량·지하철 통제
이날 오후 찾은 광화문 광장에는 전체 펜스가 둘려있고 내일 입장과 현장 점검을 준비하는 관계자들이 분주히 움직였다. 통행에 제한이 생기면서 광화문역 7번 출구부터 세종문화회관까지 광장을 가로지를 수 없었다. 30대 A씨는 “직장인에게 10∼20분이 얼마나 소중한데 며칠째 빙 둘러 가느라 점심시간이 빠듯하다”며 “한 번이니 참지만 더는 어려울 것 같다”고 했다. 반면 연극을 관람하러 왔다는 배은경(70)씨는 “국가의 위상을 높이고 한국을 전 세계에 알리고 있는데, 이 정도는 국민이 감수할 수 있는 불편이라고 생각한다”고 말했다.
세종대로(광화문광장∼서울광장 구간)는 이날 오후 9시부터 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 전면 통제된다. 행사 당일 사직로(서울정부청사교차로∼경복궁사거리)는 오후 4∼11시, 새문안로(새문안로 교차로∼종로구청입구 사거리)는 오후 7∼11시에 통제된다. 이로 인해 종로구와 중구 등 일부 지역에는 택배 배송도 제한된다.
지하철 운영이 멈추며 시민 불편도 잇따랐다. 지하철 인파 관리를 21일 오후 2∼3시부터 광화문역(5호선), 시청역(1·2호선), 경복궁역(3호선)은 무정차 통과하고 역사가 폐쇄된다. 인근 주민인 이미화(55)씨는 “내일 저녁 약속이 있는데 훨씬 일찍 나가야 한다”며 “딸은 일정을 아예 취소했다”고 말했다.
◆업무도 행사도 “내일은 쉬어라” 권고
인근 직장인들에게는 조기 퇴근이나 예정된 근무를 못 하는 사례도 발생했다. 광화문에서 근무하는 직장인 최모(29)씨는 “내일(토요일) 근무를 해도 휴일 근무로 인정을 안 해준다고 하더라”며 “추가 업무가 있더라도 내일은 하지 말라는 건데 이렇게까지 할 일인지 모르겠다”고 토로했다.
내일 결혼식에 참석해야 한다는 30대 노모씨는 “하객이 400여명 되는것 같아 BTS 공연 때문에 많이 안 올 것 같다고 신랑·신부가 걱정하더라”며 “축의금만 보내려다가 최대한 많이 와달라며 결혼식 시간을 1시간 앞당겼다고 하기에 ‘나라도 가야겠다’고 생각했다”고 말했다. 노씨는 “경찰이 호송 차량을 해준다고 하지만 다 같은 결혼식장을 가는 것도 아니니 불편할 것 같다”고 했다. 또 다른 하객 B씨는 “사람이 많아 경찰 버스를 못 탈 수도 있을 것 같다”며 “을지로입구역에서 내려 걸어가려고 마음을 비웠다”고 전했다. 서울경찰청은 21일 오후 3시∼4시 을지로3가역에서 한국프레스센터 구간에 경찰 버스를 투입해 하객들을 이송한다.
윤호중 행정안전부 장관은 이날 오후 1시쯤 광화문 일대를 찾아 안전관리 상황을 점검했다. 윤 장관은 광화문역 내 회의실에서 서울시, 경찰, 소방, 주최 측 관계자로부터 기관별 준비 상황을 보고받았다. 경찰은 광화문 일대에 인파 26만명이 몰릴 것으로 예상했다. 안전관리와 테러 대응을 위해 경찰 6700여명이 동원되고, 서울시와 종로구, 소방 인력 3400여명 등 1만명에 가까운 인력이 투입된다.