“양아치 짓에 복수”…항공사 기장 살해 50대 구속

동료 항공사 기장을 살해한 혐의로 검거된 50대 전직 부기장 김모씨가 20일 구속됐다.

부산지법 엄지아 영장전담 판사는 이날 오후 김씨의 살인 혐의에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도망할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

전 직장동료인 50대 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 전직 부기장 김모씨가 20일 오후 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 위해 부산검찰청 청사로 들어가고 있다. 연합뉴스

김씨는 이날 부산 부산진경찰서에서 법원으로 향하기 전 “조직적인 기득권의 양아치 짓에 복수한 것”이라면서 “항공사마다 공군사관학교 기득권이 엄청난 부패 행위를 저지르고 있다”며 자신의 범행을 정당화했다. 법원에 도착해서도 “본인의 입맛에 맞지 않는다고 사람 인생을 함부로 파괴하는 기득권에 맞서 제 할 일을 했다”고 주장했다.

앞서 김씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 이후 경남 창원으로 향해 추가 살해 범행을 저지르려 했지만 여의치 않자 울산으로 도주한 뒤 범행 14시간여 만인 17일 오후 8시쯤 경찰에 붙잡혔다. 김씨는 A씨를 살해하기 하루 전인 16일에도 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 다른 동료였던 기장 B씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 실패하고 도주했다.

김씨는 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 A씨 등 기장 4명에게 앙심을 품고 수개월 전부터 범행을 계획한 것으로 조사됐다. 피해자들을 몰래 따라다니며 택배기사로 위장해 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색한 것으로 확인됐다.

김씨는 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 기준에 해당하지 않은 것으로 나타났다. 경찰은 직장 내 갈등과 피해망상을 유력한 범행 동기로 보고 김씨에 대한 조사를 이어가는 한편, 다음 주 신상공개심의위원회를 열어 김씨의 신상공개 여부를 결정할 계획이다.