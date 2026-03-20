불길 잡힌 공장, 연락두절 14명…"직원들 2층 휴게실에 있었을 듯"

20일 대전 대덕구 안전공업 공장 화재와 관련해 소방당국이 야간 수색작업을 검토하고 있다. 현재 14명의 직원과 연락이 두절된 상태다.

20일 불이 난 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 소방 당국이 인명수색을 하고 있다. 연합뉴스

남득우 대전 대덕소방서장은 이날 화재 현장에서 브리핑을 통해 “안전진단을 거쳐 안전하다고 판단될 경우 야간에라도 구조대를 투입할 계획”이라며 “야간 수색에 대비해 조명장비와 중장비를 대기 중”이라고 밝혔다.

현재 화재 현장은 철골로 된 구조물의 열변형으로 붕괴 위험이 있는 상황이다. 우선 무인 로봇을 활용해 건물 내부 온도를 낮추는 작업이 진행 중이다. 소방당국은 안전진단을 거쳐 구조대원의 안전 확보 방안을 마련한 뒤 단계적으로 수색에 나선다는 계획이다.

남 서장은 “연락이 닿지 않는 14명은 휴대전화 위치상 이 주위에 있는 것으로 보인다”며 “이날 오후 3시30분까지 휴게시간이라 직원들이 2층 휴게실에 있었을 것으로 보고 있다”고 말했다.

윤호중 행정안전부 장관이 20일 대전 대덕구에서 발생한 공장화재 현장을 방문하여 사고 수습과 인명 수색 · 구조 상황에 총력 지원하고 있다. 행정안전부 제공

앞서 이날 오후 1시17분 대전 대덕구 문평동 자동차 부품제조 업체인 안전공업 공장에서 불이 났다. 소방당국은 불이 난 지 6시간여 만인 오후 7시12분 초기 진화하고 잔불 정리 작업을 벌이고 있다. 이 화재로 55명이 중·경상을 입었다. 이중 긴급환자는 7명, 응급환자는 17명, 나머지 31명은 비응급환자로 파악됐다. 부상자는 13개 병원에 분산 이송돼 치료받고 있으며 비응급환자 11명은 병원으로 이송됐고 나머지 20명은 개별적으로 진료받은 뒤 귀가 조치됐다.

최초 발화 위치는 아직 확인되지 않았다. 주차장 3층과 4층 옥상이 가장 많이 소실된 것으로 파악됐다.