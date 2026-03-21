가족 중 암 환자 있다면? “유전보다 무서운 생활 습관부터 고쳐야”

가족 중 한 명이 암에 걸리면 유전적 요인을 걱정하며 막막함을 느끼기 쉽지만, 전문가들은 생활 습관 교정만으로도 암 발생의 절반을 예방할 수 있다고 조언한다.

21일 대한암학회에 따르면 흡연, 음주 등 5가지 위험 요인을 관리할 경우 최대 50%까지 암 발생을 줄일 수 있는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

암 예방의 날인 21일 대한암학회와 세계보건기구(WHO)에 따르면 흡연, 음주, 감염, 비만, 식이 등 5가지 위험 요인을 관리할 경우 암 발생을 30%에서 최대 50%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났다.

먼저 흡연은 암 발생 확률을 높이는 대표적 원인으로, 본인의 흡연뿐 아니라 간접흡연까지 차단해야 예방 효과를 볼 수 있다. 미국암연구학회는 금연만으로도 폐암 생존율이 12% 상승한다고 분석했으며, 최근 국내 연구에서는 하루 1갑 이상의 중증 흡연자라도 금연 후 2년이 지나면 폐암 위험이 감소하기 시작하는 것으로 확인됐다.

술 또한 주종이나 주량에 상관없이 1군 발암물질로 분류된다. 한국역학회 조사 결과, 하루 평균 소주 1병을 마시는 사람은 비음주자보다 암 발생 위험이 39%나 높았다. 특히 유방암 고위험군이나 B·C형 간염 등 만성 간질환이 있는 경우에는 반드시 금주해야 한다는 것이 암학회의 권고다.

만성 감염 역시 국내 암 발생 원인의 5분의 1을 차지하는 주요 변수다. 인간유두종바이러스(HPV), 헬리코박터균, B·C형 간염 바이러스, 간흡충 등이 주요 병원체로 꼽힌다. B형 간염과 HPV는 백신 접종이 가장 효과적인 예방법이며, 헬리코박터균은 음식 공유를 피하고 주기적 검사를 통한 제균 치료가 필요하다. 간흡충 예방을 위해서는 민물고기 섭취 시 주의가 요구된다.

비만과 식단 관리도 필수적이다. 비만은 대장암과 간암 등 12종 이상의 암과 연관되어 있어, 체질량지수(BMI) 25 이하의 적정 체중 유지가 권장된다. 이를 위해 주 5회 이상, 하루 30분 이상 땀이 날 정도의 운동이 필요하다.

특히 40세를 기점으로 서구적 식단을 중단하면 기대 수명이 10년 증가한다는 보고가 있다. 가공육이나 붉은 고기, 동물성 지방 섭취를 줄이고 채소와 과일 위주의 균형 잡힌 식사를 하며 짜거나 탄 음식은 멀리해야 한다.

마지막으로 WHO는 암 발생 인구의 3분의 1이 조기 진단을 통해 완치될 수 있음을 강조했다. 말기 발견 시 5년 생존율은 6%에 불과하지만, 조기에 발견하면 64%까지 급증한다.

암학회 관계자는 “생활 습관 교정과 더불어 증상이 없는 시기에 정기적인 검진을 받는 것이 암 예방의 핵심”이라고 밝혔다.