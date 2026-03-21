오윤아, 발달장애 아들 이야기 나누다 눈물… “함께 공감해줘 든든”

배우 오윤아가 장애를 가진 자녀를 키우는 부모들과 소통하는 과정에서 눈물을 보이며 복잡한 심경을 털어놓았다.

오윤아는 지난 20일 자신의 유튜브 채널을 통해 같은 상황에 놓인 어머니들과 대화를 나누는 시간을 가졌다. 내용이 담긴 영상은 ‘[Oh!윤아]같은 길을 걷는 엄마들과 나눈 뜨거운 위로 💧 (feat. 든든한 우리 구독자분들)’이라는 제목으로 게재됐다.

오윤아의 구독자로 알려진 한 출연자는 “대전에서 왔다”며 “좋은 기회를 만들어줬고 좋은 일을 한다는데 젊어서 두 다리 가지고 뭘 하겠나”고 참가 이유를 밝혔다. 이어 “좋은 마음으로 봉사하는 거니 망설이지 않고 신청했고, 불러주셔서 감사하다”고 소감을 밝혔다.

Oh!윤아

이 자리에서 또 다른 출연자는 오윤아가 아들과 함께하는 모습을 보며 “힘든 와중에 위로를 얻었다”고 전하며 눈물을 보이기도 했다.

출연자의 소개를 들은 오윤아는 “저랑 비슷한 분들이 계셔서 신기하고 내적 친밀감이 정말 느껴진다. 감사하다”고 전했다.

또 그는 비슷한 환경에 놓인 출연자의 이야기를 듣고 “제가 너무 잘 아는 감정이다”며 “이런 걸 같이 공유하고 공감할 수 있는 분들이 참여해 주셔서 든든하다”고 마음을 표현했다.

오윤아는 자신으로 인해 누군가가 긍정적인 영향을 받았다는 말을 들을 때 큰 감동과 감사함을 느낀다고 밝혔다.

이어 그는 “제가 항상 기도하는 기도 제목이다”라며 설명을 이어 갔지만, 이야기 도중 눈시울이 붉어지며 울컥한 모습을 보였다.

그는 “많은 분이 힘을 내주셨으면 좋겠지만 각자의 사정을 알 순 없다”며 “그분들에게 얼마나 도움을 줄 수 있을지 생각하게 된다”고 속내를 밝혔다. 오윤아는 “같은 장애 아이를 키우는 엄만데 ‘쟤는 뭐가 그렇게 잘나서 이렇게 당당할까, 연예인이니까 키우는 거지’ 이렇게 생각하는 분들이 많아서 고민이 많았다”고 속앓이를 털어놨다.

출연자들과 고충을 털어놓으며 공감하는 시간을 보내는 오윤아의 모습을 보고 누리꾼들은 “많은 분에게 희망과 용기를 주는 오윤아, 늘 건강하길”, “남들이 모르는 어려운 순간들이 얼마나 많았을까”, “민이(오윤아 아들) 엄마 화이팅” 등의 댓글을 남겼다.

한편 오윤아는 슬하에 발달 장애를 앓고 있는 아들 송민을 두고 있다.