김 총리, BTS·하이브에 당부…“국민 불편 감수하고 있다는 점 인식해야”

김민석 국무총리가 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 서울 광화문 광장을 찾아 행사장 안전 관리 상황을 점검했다. 김 총리는 이날 “(BTS와 하이브가) 국민이 일정한 불편을 감수하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요하다”고 말했다. BTS의 광화문 공연으로 인한 교통 통제가 시민들의 발을 묶고, 특히 인근 예비 신혼부부들의 불만까지 겹치면서 이번 행사를 향한 비판의 목소리가 커지고 있다.

21일 김민석 국무총리가 서울 종로구 세종문화회관에 마련된 BTS 컴백 공연 통합현장본부에서 안전관리 대책 등 현황을 점검하고 있다. 뉴시스

김 총리는 이날 세종문화회관에 마련된 BTS 공연 통합현장 본부 상황실을 방문해 행정안전부와 서울시, 경찰·소방 및 BTS 소속사 하이브 측으로부터 안전 관리 계획 등을 두루 보고 받았다. 보고가 끝나자 “우선 행사의 의미를 다시 한번 확인하는 게 필요할 것 같다”며 “BTS 컴백 공연이 국가적 행사가 됐고 세계가 관심을 갖는 행사가 됐지만 근본적으로는 BTS와 하이브가 하는 행사를 국가와 공동체가 지원하는 행사”라고 말했다.

이어 그는 “그렇기 때문에 그에 대해서 회사가 공연 때뿐만 아니라 앞으로도 책임감을 갖고 전 국가와 국민들이 관심 갖고 지원하고 있고 일정한 불편을 감수하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요하다고 본다”고 강조했다. 그러면서 “물론 그렇게 할 만큼 (공연에) 의미가 있다는 점도 우리가 인지하고 있기 때문에 이렇게 국가적인 역량이 동원되고 있다”고 언급했다.

김 총리는 또 “광화문이 국가 공간이자 역사 공간이자 민주적 공간 아니냐. 특별히 오늘은 그것을 잘 살리는 계기가 됐으면 좋겠다”고 당부했다. 그는 “안전과 관련해 점검하니 진행이 다 잘되고 있는 것 같다”면서 테러 관련 지휘 본부의 준비 상황과 상황 발생 시 종합 지휘 체계 등을 점검했다.

이어 스탠딩석과 지정 좌석 관객이 모이는 ‘인파 핵심 지역'(코어존) 관리와 관련해 “돌발상황 발생 시 주최 측 인력이 다 대응할 수 있느냐”고 물었다.

이에 하이브 관계자는 “(인력을) 다 배치했고, 경찰과 공조했다. 유사시 앰뷸런스가 바로 들어올 수 있게 조치했다"고 답했고 경찰 관계자가 "곳곳에 형사들을 배치해 돌발 상황에 즉각 조치할 것”이라고 부연했다.

김 총리는 “워낙 우리 정부 자체가 이런 일에 대한 경험이 많고 하이브 회사 경험이 있기 때문에 이런 시스템이 잘 진행될 것”이라며 “또 세계적인 관심에 더욱더 긴장해 잘될 것으로 본다”고 말했다.

그러면서 “하여간 준비한 대로 잘해서 100% 안전한 가운데서 공연도 성공하고, 광화문과 대한민국도 더 의미 있게 문화적으로 홍보될 수 있도록 해달라”고 강ㅈ조했다.

BTS의 이날 공연은 오후 8시부터 광화문광장에서 열린다. 공연장 안전 관리 등을 위해 현장에 경찰과 소방, 공무원 등은 1만5000명이 투입된다.

공연을 위해 세종대로는 전날 밤부터 전면 통제됐고, 인근 도로도 공연 시간을 전후해 통제된다. 광화문역과 시청역, 경복궁역 등에도 오후 시간 무정차 통과가 시행된다.