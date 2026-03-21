광화문 금속탐지기서 가스총, 식칼 적발…“호신용” “요리사다”, 안도 한숨

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 열리는 광화문 일대를 경찰이 통제 중인 가운데 중년 여성이 검문에서 가스총과 전자충격기를 소지한 것이 적발됐다.

서울경찰청은 21일 오후5시23분경 행사를 광화문광장에 설치한 문형 금속탐지기(MD) 구역에서 가스총(가스분사기)과 전자충격기를 소지한 A씨(54)를 적발했다고 밝혔다. A씨는 적발 당시 호신용이라고 설명했는데, 경찰도 호신용 스프레이 건으로 확인했다고 설명했다. 경찰은 전자충격기 역시 실효 전류 10㎃ 미만이라 허가받지 않아도 소지할 수 있는 제품이라고 밝혔다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장에서 팬들이 입장하며 검색대를 지나고 있다. 뉴시스

한편 이날 오전에는 검문 지역을 통과하던 한 요리사가 식칼을 소지한 것이확인돼 검문에 걸렸다. 경찰은 세종문화회관에 설치한 BTS 공연 통합현장본부 상황실에서 진행한 국무총리 보고때 식칼로 이를 식별했고, 소지자 신원이 요리사임을 확인했다고 밝혔다. 배낭에 과도를 넣고 MD를 통과하려던 시민도 경찰 제지를 받았다. 해당인물은 ‘과일을 먹기 위해서 ’라며 경찰에 항의한 것으로 전해졌다.

경찰은 이번 행사가 열리는 광화문광장을 중심으로 광화문 월대 맞은편부터 지하철 1∙2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200m 구역에 안전펜스를 둘러쳤다.