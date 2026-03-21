[포토] BTS 정국 '매력적인 미소' 입력 : 2026-03-21 23:18:02 수정 : 2026-03-21 23:18:02 한윤종 기자 hyj0709@segye.com 구글 네이버 유튜브 그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. =사진공동취재단 그룹 방탄소년단(BTS) 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 BTS 컴백 라이브: ARIRANG 콘서트 행사에 참석해 무대를 선보이고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단 한윤종 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 Cube 한윤종 이슈 나우 더보기 하정우, 결혼설 알려진 전말 밝혀… "아버지, 기자 전화에 당하셨다" 김숙 '제주도 집', 알고보니 문화유산… 송은이는 미리 알았나