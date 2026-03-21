[포토] BTS 정국 '매력적인 미소'

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. =사진공동취재단

그룹 방탄소년단(BTS) 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 BTS 컴백 라이브: ARIRANG 콘서트 행사에 참석해 무대를 선보이고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단