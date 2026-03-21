[포토] BTS, 완전체 7인에 환호로 가득 찬 '보랏빛 광화문' 입력 : 2026-03-21 23:42:50 수정 : 2026-03-21 23:42:50 한윤종 기자 hyj0709@segye.com 구글 네이버 유튜브 21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. <2026.03.21 사진공동취재단> 3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐지고 있다. 이번 공연은 세계 190개국에 생중계된다. 2026.03.21 사진공동취재단 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 컴백 기념 공연인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 펼치고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단 3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐졌다. 2026.03.21 사진공동취재단 한윤종 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 Cube 한윤종 이슈 나우 더보기 하정우, 결혼설 알려진 전말 밝혀… "아버지, 기자 전화에 당하셨다" 김숙 '제주도 집', 알고보니 문화유산… 송은이는 미리 알았나