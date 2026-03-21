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[포토] BTS, 완전체 7인에 환호로 가득 찬 '보랏빛 광화문'

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한윤종 기자 hyj0709@segye.com
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21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. <2026.03.21 사진공동취재단>
3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 &#39;BTS 컴백 라이브: ARIRANG&#39; 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐지고 있다. 이번 공연은 세계 190개국에 생중계된다. 2026.03.21 사진공동취재단
3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐지고 있다. 이번 공연은 세계 190개국에 생중계된다. 2026.03.21 사진공동취재단
방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 컴백 기념 공연인 &#39;BTS 컴백 라이브: 아리랑&#39;을 펼치고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단
방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 컴백 기념 공연인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 펼치고 있다. 2026.3.21 사진공동취재단

 

3년 9개월 만에 완전체로 복귀하는 방탄소년단(BTS)의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연이 21일 서울 광화문광장 일대에서 펼쳐졌다. 2026.03.21 사진공동취재단 

한윤종 기자

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