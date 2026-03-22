7인 완전체로 돌아온 BTS… '보랏빛 환호'로 가득 찬 광화문

일곱 목소리로 다시 쓴 ‘아리랑’

국적·세대 초월한 보랏빛 아미들의 ‘떼창’

철통 경비 속에도 안전·감동 공존한 현장

21일 광화문광장에서 방탄소년단(BTS) 완전체 컴백 공연이 성황리에 마무리됐다. 세계 각지에서 모여 이날 새벽부터 ‘명당’을 지키던 팬덤 ‘아미’를 비롯해 국적과 나이를 가리지 않은 팬들이 BTS 멤버 7인의 등장에 일제히 환호했다.

BTS의 상징색인 보랏빛 응원봉으로 광화문은 물들었다. 흡사 하나의 거대한 공연장과 같았다. 무대에서 떨어진 관람객도 건물 곳곳에 설치된 대형 전광판이나 자신의 스마트폰으로 실황을 보며 함께 했다.

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 공연을 선보이고 있다. 뉴시스

첫 무대 ‘보디 투 보디’(Body to Body)를 시작으로 정규 5집 ‘아리랑’ 수록곡 공연이 이어지자 팬들은 ‘떼창’을 이어갔다.

서울시(서울 실시간 도시데이터)에 따르면 오후 8시 30분 기준 광화문과 덕수궁인근(광화문광장, 서울광장, 시의회 앞 등)에는 4만6000∼4만8000명이 모였다고 산출됐다. 인구 혼잡도는 ‘붐빔’ 수준이었다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 사진공동취재단

주최 측인 하이브 추산으로는 10만4000명(통신 3사 접속자 및 외국인 관람객 비율, 알뜰폰 사용자 반영 수치)이 모인 것으로 파악됐다. 서울시는 KT와 SKT 통신사 기지국을 통해 5분 단위로 집계되는 사용자 인구를 전체 이동통신 사용자 인구수로 전수화해 특정 지역의 인구 밀집도를 추산한다. 통신사 기지국에 들어오는 신호는 각 이동통신 이용자의 위치에 따라 달라진다는 특성을 이용하는 방식이다. 이때 지역 면적은 가로 50ｍ 세로 50ｍ 규모다.

광장에 마련된 공식 좌석은 총 2만 2000석 규모로 A구역(스탠딩), B구역(지정석), C구역(추가 좌석)으로 나뉘었다. 나머지는 광장 주변에서 공연을 관람한다.

방탄소년단(BTS) 팬들이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)' 공연을 즐기고 있다. 뉴시스

한복을 입은 외국인 관객도 공연장 안팎에서 포착됐다. 스마트폰으로 현장의 열기를 담는 팬들의 얼굴에는 연신 미소가 번졌다. 공연장 바깥의 일부 팬은 감동한 듯 눈물을 연신 닦기도 했다. 경찰은 무대를 중심으로 숭례문까지 최대 26만명까지도 몰릴 수 있다고 예상해 안전관리에 전력을 기울였다.





촘촘한 경비 태세와 함께 이날 별다른 사건·사고는 발생하지 않았다.

경찰과 소방 당국, 공무원 등 1만5000여명은 외국인 관람객이 대거 몰리고, 중동상황까지 겹쳐 테러 가능성에 대한 우려가 나오면서 종일 촉각을 곤두세웠다.

공연 시간이 다가오면서 인파 밀집도가 높아지자 “무브(Move)! 무브!”를 연신 외치는 경찰관들의 목소리도 높아졌다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 연합뉴스

방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연이 열린 21일 서울 종로구 광화문 광장에서 한 외국인 아미(BTS 팬덤 명칭)가 공연을 보다가 눈물을 흘리고 있다. 유희태 기자

광화문 광장은 31개 게이트를 통해서만 드나들 수 있었다. 금속탐지기를 설치해 위험물 등 반입을 차단하기 위해서다. 게이트 내부엔 경찰특공대도 배치됐다.

티켓 예매에 실패한 시민들은 '명당' 선점을 위해 각자 방식으로 광장 주변에서 대기했다. 신문지, 낚시 의자 등을 가져온 사람도 있었다. ‘벤치’를 두고는 치열한 경쟁도 펼쳐졌다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장에서 팬들이 입장하며 검색대를 지나고 있다. 뉴시스

종각역 일대에도 인파가 몰렸다. 금속탐지기마다 긴 줄이 늘어섰고, 가방이 없는 보행자는 따로 분류해 통과시키기도 했다.

경찰은 보행자 가방을 손으로 뒤적였다. 동원된 경찰은 대체로 여경인데, 이는 아미 대부분이 여성인 점을 고려한 조치다.

게이트 곳곳에는 금속탐지기에 걸린 가위, 라이터 등이 놓여 있었다.

방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연이 펼쳐지는 21일 서울 종로구 광화문 광장에서 외국인 아미(BTS 팬덤 명칭)들이 세계일보 특별판 지면을 들고 기념사진을 찍고 있다. 유희태 기자

식칼을 소지한 요리사, 배낭에 과일과 과도를 넣은 어르신 등이 금속탐지기에 걸린 해프닝도 일어났다. 주변 빌딩 31곳은 출입이 통제됐다. 우회 입장이나 옥상 관람을 차단하고 추락 등 안전사고 위험을 줄이기 위해서다. 이 때문에 대한민국역사박물관은 임시로 휴관하고, 세종문화회관은 이날 공연을 취소했다.

교통 통제로 불편을 겪는 광화문 인근 결혼식 하객들을 태운 경찰 버스도 오갔다. 이 같은 '하객 수송 작전'은 오후 4시까지 진행됐다.

21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. 사진공동취재단

공연장 일대는 테러 방지를 위해 사실상 ‘요새’에 가까운 차단망이 구축됐다. 바리케이드 및 경찰버스 차벽 등을 동원해 주요 도로 5곳, 이면도로 15곳에 3중 차단선을 구축해 차량 돌진 같은 테러 시도를 봉쇄했다.