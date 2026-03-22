이휘재, 눈물의 복귀 무대…"오랜만입니다"

방송인 이휘재가 4년 만에 카메라 앞에 섰다.

21일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '불후의 명곡' 말미에는 다음 주 '2026 연예계 가왕전' 특집 예고편이 공개됐다.

21일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '불후의 명곡' 말미에는 방송인 이휘재가 출연한 다음 주 '2026 연예계 가왕전' 특집 예고편이 공개됐다. KBS 제공

예고편에는 긴장한 모습으로 무대에 오른 이휘재의 모습이 담겼다. 이휘재는 "오랜만에 인사드리게 됐습니다. 반갑습니다. 이휘재입니다"라고 인사를 전하며 눈시울을 붉혔다.

제작진에 따르면 이휘재는 지난 16일 서울 여의도 KBS 신관에서 진행된 '불후의 명곡' 녹화에 참여했다. 이휘재를 비롯해 코미디언 조혜련, 김신영, 방송인 홍석천, 배우 송일국, 오만석 등도 출연할 예정이다.

해당 녹화분은 오는 28일과 다음 달 4일 총 2회차에 걸쳐 방송된다.

1992년 MBC 예능 '일요일 일요일밤에'로 데뷔한 이휘재는 '도전 1000곡', '스펀지', '상상플러스', '슈퍼맨이 돌아왔다', '세상을 바꾸는 퀴즈' 등 에 다양한 예능에 출연했다.

그러나 과거 여러 프로그램에서 보여준 태도와 층간소음 갈등, 장난감 미지급 논란 등으로 구설에 오르자 2022년 방송 활동을 중단하고 한동안 가족과 함께 캐나다에 머물렀다.

<뉴시스>