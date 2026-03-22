홍현희 “둘째 고민 있지만…출산 후 체력 예전 같지 않아”

개그맨 홍현희가 둘째 자녀 계획에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

모델 출신 방송인 이현이는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’를 통해 ‘이거 나가도 돼요? 매운맛 엄마들의 토크’라는 제목의 영상을 공개했다.

‘이거 나가도 돼요? 매운맛 엄마들의 토크’라는 제목의 영상을 공개했다. 사진은 홍현희가 둘째에 대한 고민을 털어놓고 응원을 받는 모습. ‘워킹맘 이현이’

이 자리에서 홍현희는 “이런 생각이 든다”고 운을 떼며 첫 아이 출산 이후 변화된 마음가짐을 언급했다. “아들 준범을 낳은 지 5년이라는 시간이 흘러 나이가 45살이 됐다”며 “몸 컨디션이 준범이를 낳을 때랑 다르게 노화가 됐다”고 걱정을 내비쳤다.

그러자 함께 출연한 은지가 “46살인 것보다 훨씬 좋다”고 위로에 나섰고, 홍현희는 그의 손을 꼭 잡으며 “될 수 있을까요?”라고 간절한 마음을 전했다.

주변의 사례를 언급하기도 했다. 홍현희는 “아이를 한 명만 둔 부모들은 후회한다더라”며 “반면 두 명을 키우는 분들은 후회하진 않더라”고 말했다.

이에 두 자녀의 엄마인 이현이는 “당연히 없다”고 공감했다. 다만 “세 명은 후회하는 사람을 본 적이 있다”고 말해 눈길을 끌었다. 그는 “차를 더 큰 걸로 바꿔야 하고 여행 같은 계획에서도 현실적인 어려움이 생긴다”고 이유를 밝혔다.

한편 홍현희는 1982년생 코미디언으로 2007년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔했다. 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 예능 프로그램에서 활약하며 큰 인기를 얻었고, 다양한 방송과 광고 및 유튜브 활동을 이어가고 있다. 특히 2018년 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴과 결혼해 화제를 모았으며, 현재 아들 준범을 두고 육아와 방송 활동을 병행하고 있다.